Умер фронтмен британской рок-группы Supertramp Рик Дэвис

Фото: Rob Verhorst/Getty Images

В возрасте 81 года скончался сооснователь, вокалист и автор песен британской рок-группы Supertramp Рик Дэвис. Об этом коллектив сообщил в фейсбуке*.

Музыкант умер после более чем десятилетней борьбы с множественной миеломой ― раком костного мозга, поражающим клетки крови. Такой диагноз Дэвису поставили в 2015 году, после чего группа перестала гастролировать.

«Будучи соавтором песен вместе с Роджером Ходжсоном, он стал солистом и пианистом, стоявшим за самыми культовыми композициями Supertramp, оставившими неизгладимый след в истории рок-музыки. Его душевный вокал и узнаваемое звучание электрического пианино Wurlitzer стали сердцем саунда группы. За пределами сцены Рик был известен своей теплотой, стойкостью и преданностью жене Сью, с которой они прожили более пяти десятилетий», ― говорится в заявлении. 

Дэвис собрал свою группу в августе 1969 года, разместив объявление в газете Melody Maker. В первый состав, помимо Дэвиса, вошли бас-гитарист, певец и клавишник Роджер Ходжсон, Ричард Палмер, игравший на гитаре и тоже отвечавший за вокал, а также Роб Роберт Миллар, инструментами которого были перкуссия и губная гармоника. Сначала группа выступала под названием Daddy, но в 1970-м сменила его на Supertramp («супер-бродяга», это отсылка к книге Уильяма Генри Дэвиса «The Autobiography of a Super-Tramp»).

На раннем этапе творчества группа выпускала концептуальные альбомы в жанре прогрессивного рока. Первая широкая известность к Supertramp пришла благодаря песне Дэвиса «Bloody Well Right» 1974 года. Альбом «Breakfast in America», выпущенный в 1979 году, разошелся тиражом более 30 млн экземпляров. В него вошли хиты «The Logical Song», «Take the Long Way Home» и «Breakfast in America». Среди других известных песен группы ― «Dreamer», «Goodbye Stranger» и «Give A Little Bit».

Дэвис оставался единственным участником из оригинального состава группы после того, как в 1983 году из нее ушел Ходжсон. Тот решил заняться сольной карьерой на фоне творческих разногласий.

*  Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

