Умер фронтмен британской рок-группы Supertramp Рик Дэвис

Дэвис собрал свою группу в августе 1969 года, разместив объявление в газете Melody Maker. В первый состав, помимо Дэвиса, вошли бас-гитарист, певец и клавишник Роджер Ходжсон, Ричард Палмер, игравший на гитаре и тоже отвечавший за вокал, а также Роб Роберт Миллар, инструментами которого были перкуссия и губная гармоника. Сначала группа выступала под названием Daddy, но в 1970-м сменила его на Supertramp («супер-бродяга», это отсылка к книге Уильяма Генри Дэвиса «The Autobiography of a Super-Tramp»).