В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла

В Москве на День города (13 и 14 сентября) будет солнечная, сухая и теплая погода. Температура воздуха днем в субботу составит 17–20 градусов тепла, в воскресенье — 18–21 градус, это на 3–4 градуса выше климатической нормы сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.