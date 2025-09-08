Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

В Москве на День города (13 и 14 сентября) будет солнечная, сухая и теплая погода. Температура воздуха днем в субботу составит  17–20 градусов тепла, в воскресенье — 18–21 градус, это на 3–4 градуса выше климатической нормы сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что будет дуть ветер с порывами 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит медленно расти и составит 760 миллиметров ртутного столба.

7 сентября в столице столбики термометров показали +23 градуса — это соответствует климатической норме июля. На Балчуге и в Коломне температура воздуха составила +24 градуса. Еще теплее  было в  подмосковной Немчиновке: там воздух прогрелся до +24,9 градуса.

8 сентября в городе температура воздуха достигнет +24 градусов, а по области — 25 градусов тепла. Атмосферное давление повышенное, стабильное — 755 миллиметров ртутного столба.

«В течение всей недели бабье лето продолжится включительно до выходных. По ночам температура воздуха составит +8…+11, днем +19…+22. Осень начнется только ближе к третьей декаде сентября», — написал Тишковец.

Ранее синоптик говорил, что третья и четвертая неделя сентября станут похожими на осень: зачастят дожди, а температура понизится и приблизится к норме. Столбики термометра в Москве покажут +7 градусов ночью и +15 днем. Количество осадков составит 66 миллиметров.

