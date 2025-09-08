Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл

Эти и другие материалы — более 90 тыс. экспонатов, в том числе рукописи, костюмы и личные вещи, — будут представлены в Центре Дэвида Боуи, который откроется 13 сентября в лондонском East Storehouse при Музее Виктории и Альберта. Об открытии Центра стало известно в октябре прошлого года.