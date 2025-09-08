Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл

Архив Боуи в лондонском Музее Виктории и Альберта пополнился заметками, которые он вел перед смертью. Записи показали, что в последние дни жизни музыкант работал над историческим мюзиклом для театральной сцены. О находке рассказал Entertainment Weekly.
Постановка должна была называться «The Spectator» («Зритель»), иногда Боуи обращался к ней как к «мюзиклу XVIII века».
Проект основан на истории лондонской газеты с таким же названием — «The Spectator». Заметки свидетельствуют, что Боуи изучал материалы издания за 1711–1712 годы, составлял конспекты отдельных статей и ставил им оценку по 10-балльной шкале в зависимости от того, насколько они подходят для мюзикла.
Среди потенциальных персонажей мюзикла значились вор-рецидивист Джек Шеппард и его противник, коррумпированный криминальный авторитет Джонатан Уайлд.
Эти и другие материалы — более 90 тыс. экспонатов, в том числе рукописи, костюмы и личные вещи, — будут представлены в Центре Дэвида Боуи, который откроется 13 сентября в лондонском East Storehouse при Музее Виктории и Альберта. Об открытии Центра стало известно в октябре прошлого года.