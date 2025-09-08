За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%

За два года цены на внутренний туризм в России выросли на 22,6%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис Onlinetours.
Если в 2023 году стоимость тура в Сочи составляла 72 892 рублей, то в 2024 году эта сумма выросла до 79 335 рублей. Летом 2025 года аналогичная поездка на 7–10 дней на двоих обходилась в среднем в 89 406 рублей.
Несмотря на рост цен, интерес к отечественным курортам только растет. За два года спрос на них увеличился на 44,5%. Самым популярным направлением у россиян стал Краснодарский край, в частности Сочи и Адлер.
В пятерку самых востребованных летних направлений для путешествий вошли Турция, Египет, Таиланд, Россия и ОАЭ.
В августе «Яндекс Путешествия» выяснили, что россияне стали чаще путешествовать в одиночку. Чаще всего такой досуг выбирают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Обычно соло-туристы отправляются в путь на выходные — на два дня.