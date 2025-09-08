Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства
В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки
В Москва-Сити не хватает земли для застройки
Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей
Джимон Хунсу присоединился к актерскому касту ремейка фильма «Горец»
Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым
Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»
Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани

За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%

Фото: Freepik/Freepik

За два года цены на внутренний туризм в России выросли на 22,6%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис Onlinetours.

Если в 2023 году стоимость тура в Сочи составляла 72 892 рублей, то в 2024 году эта сумма выросла до 79 335 рублей. Летом 2025 года аналогичная поездка на 7–10 дней на двоих обходилась в среднем в 89 406 рублей.

Несмотря на рост цен, интерес к отечественным курортам только растет. За два года спрос на них увеличился на 44,5%. Самым популярным направлением у россиян стал Краснодарский край, в частности Сочи и Адлер.

В пятерку самых востребованных летних направлений для путешествий вошли Турция, Египет, Таиланд, Россия и ОАЭ.

В августе «Яндекс Путешествия» выяснили, что россияне стали чаще путешествовать в одиночку. Чаще всего такой досуг выбирают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Обычно соло-туристы отправляются в путь на выходные — на два дня.

Расскажите друзьям