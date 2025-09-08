В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв

27 сентября в петербургском Ледовом дворце пройдет фестиваль электронной музыки «Белая». Он будет приурочен к 30-летию «Радио Рекорд».
Тысячи гостей придут в белых костюмах, чтобы стать частью масштабного рейва, в котором электроника соединяется с перформансом и театрализацией. В этот раз фестиваль вернется под названием «Тайна леса».
«Армия белых странников войдет в заповедные дебри, где вековые деревья хранят невероятные истории, а каждый шаг сулит встречу с загадочными лесными обитателями», ― отметили организаторы.
В лайнапе главной сцены ― Swanky Tunes, Shapov, Aiwaska, Alexey Romeo, Byor и два секретных зарубежных гостя. На «Поляне Дзен», созданной в коллаборации с проектом Odyssey, выступят Alexey Izotov b2b Lesha Mironov, Dibidabo, Fake Mood, Zok Zok, Mary L и DJ Kefir.
«Белая» ― продолжение фестиваля Sensation, который проходил с 2008 по 2016 год. В прошлом году рейв длился два дня и собрал более 15 тыс. человек.