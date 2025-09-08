Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства
В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки
В Москва-Сити не хватает земли для застройки
Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей
Джимон Хунсу присоединился к актерскому касту ремейка фильма «Горец»
Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым
Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»
Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани

В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв

Фото: «Радио Рекорд»

27 сентября в петербургском Ледовом дворце пройдет фестиваль электронной музыки «Белая». Он будет приурочен к 30-летию «Радио Рекорд».

Тысячи гостей придут в белых костюмах, чтобы стать частью масштабного рейва, в котором электроника соединяется с перформансом и театрализацией. В этот раз фестиваль вернется под названием «Тайна леса». 

«Армия белых странников войдет в заповедные дебри, где вековые деревья хранят невероятные истории, а каждый шаг сулит встречу с загадочными лесными обитателями», ― отметили организаторы.

В лайнапе главной сцены ― Swanky Tunes, Shapov, Aiwaska, Alexey Romeo, Byor и два секретных зарубежных гостя. На «Поляне Дзен», созданной в коллаборации с проектом Odyssey, выступят Alexey Izotov b2b Lesha Mironov, Dibidabo, Fake Mood, Zok Zok, Mary L и DJ Kefir.

«Белая» ― продолжение фестиваля Sensation, который проходил с 2008 по 2016 год. В прошлом году рейв длился два дня и собрал более 15 тыс. человек. 

Белая. Тайна Леса
Концерт / 27 сентября
