Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино

Треть россиян полагает, что душу России лучше всего отражает историческое и военное кино, показало исследование ВЦИОМ. 36% опрошенных указали на исторический жанр, 32% — на военный.
В списке ключевых для национальной идентичности советских киногероев россияне назвали Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», персонажей картин «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «Офицеры» и «Любовь и голуби».
Среди российских поп-культурных героев предпочтение отдали Даниле Багрову из «Брата», Екатерине Великой и Последнему богатырю.
Абсолютным лидером среди советских мультфильмов стал «Ну, погоди!» — на него указали 37% опрошенных. На втором месте расположился «Чебурашка» (23%), а на третьем — персонажи «Простоквашино» (20%).
Почти половина респондентов (44%), говоривших о постсоветской мультипликации, указала на сериал «Маша и Медведь». Каждый третий (33%) вспомнил мультфильм «Три богатыря».
