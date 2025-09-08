Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
Кристин Кэбот подала на развод после скандала с изменой на концерте Coldplay
В Москве на День города ожидается солнечная погода и до 21 градуса тепла
Последним проектом Дэвида Боуи должен был стать исторический мюзикл
За последние 2 года путешествия по России подорожали на 22,6%
В Петербурге тысячи людей в белых костюмах устроят рейв
Умер писатель-фантаст Василий Головачев
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства
В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки
В Москва-Сити не хватает земли для застройки
Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей
Джимон Хунсу присоединился к актерскому касту ремейка фильма «Горец»
Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым
Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»
Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани

Каждый третий россиянин считает, что душу России отражает историческое и военное кино

Иллюстрация: «Союзмультфильм»

Треть россиян полагает, что душу России лучше всего отражает историческое и военное кино, показало исследование ВЦИОМ. 36% опрошенных указали на исторический жанр, 32% — на военный.

В списке ключевых для национальной идентичности советских киногероев россияне назвали Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», персонажей картин «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «Офицеры» и «Любовь и голуби».

Среди российских поп-культурных героев предпочтение отдали Даниле Багрову из «Брата», Екатерине Великой и Последнему богатырю.

Абсолютным лидером среди советских мультфильмов стал «Ну, погоди!» — на него указали 37% опрошенных. На втором месте расположился «Чебурашка» (23%), а на третьем — персонажи «Простоквашино» (20%).

Почти половина респондентов (44%), говоривших о постсоветской мультипликации, указала на сериал «Маша и Медведь». Каждый третий (33%) вспомнил мультфильм «Три богатыря».

Ранее ВЦИОМ выяснил, что каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него. Среди зумеров (рожденных в 2001 году и позже) таких всего 6%, среди младших миллениалов (1992–2000) — 19%, а среди рожденных до 1967 года каждый третий не готов быть в отношениях с женщиной, которая зарабатывает больше него.

