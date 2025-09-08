Умер писатель-фантаст Василий Головачев

За свою карьеру он написал более 60 романов, свыше 20 повестей и более 60 рассказов. Многие его романы, такие как «Смерш-2», «Перехватчик», «Бич времен», «Схрон», «Посланник», «Черный человек», «Человек боя», «Бой не вечен», несколько лет были бестселлерами. Общий тираж книг писателя превышает 20 млн экземпляров.