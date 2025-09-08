Умер писатель-фантаст Василий Головачев

В возрасте 77 лет скончался советский и российский писатель-фантаст Василий Головачев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его вдову Зою Головачеву.
Причиной смерти стал инсульт. Писателя похоронят в его родном городе Жуковка в Брянской области.
Головачев начинал писательскую карьеру в редакции «Молодой гвардии». С 1983 года входил в Союз писателей РСФСР.
За свою карьеру он написал более 60 романов, свыше 20 повестей и более 60 рассказов. Многие его романы, такие как «Смерш-2», «Перехватчик», «Бич времен», «Схрон», «Посланник», «Черный человек», «Человек боя», «Бой не вечен», несколько лет были бестселлерами. Общий тираж книг писателя превышает 20 млн экземпляров.
С 1990-х годов в произведениях автора космическая фантастика сочетается с эзотерикой, русским национал-патриотизмом и русским неоязычеством. Почти все его произведения входят в серию издательства «Эксмо» «Шедевры отечественной фантастики».
«Для этой прозы также характерен национальный окрас: хорошие герои часто имеют славянские корни и склонность к неоязычеству; они спасают мир от злых противников, родиной которых может выступать Китай или Америка», ― так описывают творчество Головачева в «Эксмо».
В 2008 году писатель попал в Книгу рекордов России как автор 40 оригинальных произведений, изданных тиражом почти 20 млн экземпляров. В 2009-м по его книге «Смерш-2» был снят фильм «Запрещенная реальность» с Игорем Петренко и Александром Балуевым.