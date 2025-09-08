Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства

Группа исследователей из США, Дании, Тайваня и Швеции обнаружила, что люди с психическими расстройствами чаще вступают в брак с теми, кто имеет аналогичные диагнозы. Это явление ученые назвали супружеской корреляцией, и оно оказалось статистически значимым для девяти расстройств. Статью с результатами исследования опубликовали в журнале Nature Human Behavior.
Специалисты изучили данные трех национальных регистров. В выборку вошли более 5 млн супружеских пар из Тайваня, 570 тыс. пар из Дании и 707 тыс. пар из Швеции. Существенных различий между Тайванем и Северной Европой замечено не было — то есть корреляция существовала несмотря на культурные контексты. Аналогично значимыми не оказались и поколенческие различия.
Супружеская корреляция оказалась значимой для шизофрении, депрессии, тревожного расстройства, биполярно-аффективного расстройства (БАР), расстройств аутистического спектра (РАС), синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), нервной анорексии и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Ученые предполагают, что сходство диагнозов супругов объясняется тремя причинами. Во-первых, людей часто привлекают похожие на них партнеры. «Возможно, они лучше понимают друг друга благодаря общему опыту переживания трудностей, что создает взаимное притяжение», — отмечает соавтор исследования Чун Чие Фан. Во-вторых, общая среда способствует развитию или усилению схожих черт. В-третьих, стигматизация психических расстройств в обществе сужает круг потенциальных партнеров.
Открытие особенно значимо, поскольку наличие одинакового расстройства у обоих родителей значительно повышает риск его развития у ребенка. Если и мать, и отец имеют диагнозы шизофрении, депрессии, БАР или расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, то вероятность их появления у потомков увеличивается в два раза.