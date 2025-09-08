Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства

Группа исследователей из США, Дании, Тайваня и Швеции обнаружила, что люди с психическими расстройствами чаще вступают в брак с теми, кто имеет аналогичные диагнозы. Это явление ученые назвали супружеской корреляцией, и оно оказалось статистически значимым для девяти расстройств. Статью с результатами исследования опубликовали в журнале Nature Human Behavior.