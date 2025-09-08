В Москва-Сити не хватает земли для застройки

Нехватка площадей и высокий спрос приведут к дальнейшему снижению вакантности в Москва-Сити, которая, по прогнозам, к концу 2027 года составит всего 2,3%. Это вызовет рост арендных ставок — на 19% в 2025 году и еще на 5% в течение следующих двух лет.