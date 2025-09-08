Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
Ученые: супруги часто имеют схожие психические расстройства
В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки
Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей
Джимон Хунсу присоединился к актерскому касту ремейка фильма «Горец»
Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым
Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»
Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей

В Москва-Сити не хватает земли для застройки

Фото: hals-development.ru

Девелоперский потенциал делового района Москва-Сити исчерпан: по прогнозам, из-за нехватки свободных земельных участков объем ввода новой недвижимости к концу 2025 года упадет на 70%, а в 2026-м не будет сдан ни один новый небоскреб. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на компанию Nikoliers.

К концу 2027 года в Москва-Сити появится всего один новый бизнес-центр площадью 73 тыс. квадратных метров. Даже если, как и планируется, в 2029 году введут 220 тыс. квадратных метров площадей, удовлетворить растущий спрос со стороны арендаторов все равно не получится.

Девелоперы уже активно переключаются на соседние территории — особенно на район Большой Сити, привлекательный благодаря бывшим промзонам, которые можно реорганизовать. В 2025 году здесь ведут 428 тыс. квадратных метров офисной недвижимости, что на 39% больше, чем в 2024-м.

Однако и эти территории не бесконечны. Уже по итогам 2026 года объемы нового строительства в Большом Сити снизятся на 87%.

Нехватка площадей и высокий спрос приведут к дальнейшему снижению вакантности в Москва-Сити, которая, по прогнозам, к концу 2027 года составит всего 2,3%. Это вызовет рост арендных ставок — на 19% в 2025 году и еще на 5% в течение следующих двух лет.

Тем временем в Москве строят новую станцию метро — «Гольяново». Она расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и станет новой конечной Арбатско-Покровской линии. По словам мэра Сергея Собянина, метро станет ближе для 230 тыс. москвичей, многие смогут добираться до станции пешком. Открытие запланировано на 2027 год.

