В Москва-Сити не хватает земли для застройки

Девелоперский потенциал делового района Москва-Сити исчерпан: по прогнозам, из-за нехватки свободных земельных участков объем ввода новой недвижимости к концу 2025 года упадет на 70%, а в 2026-м не будет сдан ни один новый небоскреб. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на компанию Nikoliers.
К концу 2027 года в Москва-Сити появится всего один новый бизнес-центр площадью 73 тыс. квадратных метров. Даже если, как и планируется, в 2029 году введут 220 тыс. квадратных метров площадей, удовлетворить растущий спрос со стороны арендаторов все равно не получится.
Девелоперы уже активно переключаются на соседние территории — особенно на район Большой Сити, привлекательный благодаря бывшим промзонам, которые можно реорганизовать. В 2025 году здесь ведут 428 тыс. квадратных метров офисной недвижимости, что на 39% больше, чем в 2024-м.
Однако и эти территории не бесконечны. Уже по итогам 2026 года объемы нового строительства в Большом Сити снизятся на 87%.
Нехватка площадей и высокий спрос приведут к дальнейшему снижению вакантности в Москва-Сити, которая, по прогнозам, к концу 2027 года составит всего 2,3%. Это вызовет рост арендных ставок — на 19% в 2025 году и еще на 5% в течение следующих двух лет.
Тем временем в Москве строят новую станцию метро — «Гольяново». Она расположится на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и станет новой конечной Арбатско-Покровской линии. По словам мэра Сергея Собянина, метро станет ближе для 230 тыс. москвичей, многие смогут добираться до станции пешком. Открытие запланировано на 2027 год.