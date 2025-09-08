В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки

Сладкие настойки оказались одним из самых быстрорастущих сегментов продаж крепкого алкоголя, сообщает «Коммерсант». По данным участников рынка, с января по июль 2025 года их продажи выросли на 15,5% год к году и превысили 2 млн декалитров. Для сравнения: ром за то же время прибавил 11%, а горькие настойки — около 6%.
Аналитики объясняют рост сразу несколькими факторами. Во-первых, с января минимальная розничная цена на водку поднялась на 16,7% ― до 349 рублей за пол-литра. Из-за этого спрос на нее снизился почти на 4%. Настойки же стоят дешевле: в среднем 297 рублей за сладкую и 382 рубля за горькую. Во-вторых, на рынке появляется все больше новинок: только в 2025 году вышло около 200 новых позиций.
Лучше всего продаются напитки средней крепости (от 21 до 30%). По данным D.I.S.T. Spirits, спрос на них за первые семь месяцев вырос сразу на 25%. В Ladoga отмечают, что сильнее всего подскочили продажи брендов «Царская» (продажи ее горьких настоек выросли на 82%) и «Ладога» (среди сладких настоек рост в 3,5 раза).
Популярность настоек поддерживает и общепит: такие напитки стали все чаще появляться в заведениях высокого ценового сегмента, а многие бары и рестораны добавляют в меню отдельный раздел с ними.
По словам экспертов, тяга к вкусовым напиткам — общемировой тренд, начавшийся еще во время пандемии.