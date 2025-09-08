В России из‑за подорожания водки вырос спрос на настойки

Аналитики объясняют рост сразу несколькими факторами. Во-первых, с января минимальная розничная цена на водку поднялась на 16,7% ― до 349 рублей за пол-литра. Из-за этого спрос на нее снизился почти на 4%. Настойки же стоят дешевле: в среднем 297 рублей за сладкую и 382 рубля за горькую. Во-вторых, на рынке появляется все больше новинок: только в 2025 году вышло около 200 новых позиций.