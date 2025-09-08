Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
Главную награду MTV VMA получила Ариана Гранде, больше всего статуэток ― у Леди Гаги

Фото: Kevin Kane/Getty Images

В Нью-Йорке прошла 42-я церемония награждения премией MTV Video Music Awards. Главную награду ― «Видео года» ― получила Ариана Гранде за короткометражку «Brighter Days Ahead». Всего Гранде унесла домой три статуэтки.

Главной триумфаторкой премии стала Леди Гага, выигравшая в четырех категориях, включая «Артист года». Сабрина Карпентер победила в трех номинациях, в том числе «Альбом года» за «Short n’ Sweet».

Песней года признали трек «Apt.», записанный Розе с Бруно Марсом. Звание «Лучшая музыкальная группа» досталась Blackpink, «Лучшей музыкальной коллаборацией» стала композиция «Die With a Smile» Гаги и Марса. 

На церемонии вручили и почетные призы: Мэрайя Кэри получила Video Vanguard Award, Баста Раймс — первую в истории премию Rock the Bells Visionary Award, а Рики Мартин — награду Latin Icon Award. 

В этом году в программу VMA добавили две новые категории — «Лучший поп-артист» и «Лучшее кантри-видео». Первую награду забрала Сабрина Карпентер, вторую ― Меган Морони за «Am I Okay?». Ниже ― полный список победителей.

  • Видео года ― Ариана Гранде «Brighter Days Ahead»
  • Артист года — Леди Гага
  • Песня года — Розе и Бруно Марс «Apt.»
  • Лучший альбом — Сабрина Карпентер «Short n’ Sweet»
  • Лучшая музыкальная группа — Blackpink
  • Лучший новый артист — Алекс Уоррен
  • Лучший поп-артист — Сабрина Карпентер
  • Лучшее выступление восходящей звезды (MTV Push Performance of the Year) — Katseye «Touch»
  • Лучшая коллаборация — Леди Гага и Бруно Марс «Die With a Smile»
  • Лучшее поп-видео — Ариана Гранде «Brighter Days Ahead»
  • Лучшее хип-хоп-видео — Doechii «Anxiety»
  • Лучшее R’n’B-видео — Мэрайя Кэри «Type Dangerous»
  • Лучшее альтернативное видео — Sombr «Back to Friends»
  • Лучшее рок-видео — Coldplay «All My Love»
  • Лучшее латина-видео — Шакира «Soltera»
  • Лучшее кей-поп-видео — Lisa ft. Doja Cat & Raye «Born Again»
  • Лучшее афробитс-видео ― Tyla «Push 2 Start»
  • Лучшее кантри-видео ― Меган Морони «Am I Okay?»
  • Лучшее видео с посланием ― Charli XCX и Билли Айлиш «Guess»
  • Лучшая режиссура ― Леди Гага «Abracadabra» (режиссеры Леди Гага, Бетани Варгас и Паррис Гобель)
  • Лучшая художественная работа ― Леди Гага «Abracadabra» (художник-постановщик Wesley Goodrich)
  • Лучшая операторская работа ― Кендрик Ламар «Not Like Us» (оператор Сяолун Лю)
  • Лучший монтаж ― Tate McRae «Just Keep Watching» (монтаж Уильям Таун и Modern Post)
  • Лучшая хореография ― Doechii «Anxiety» (хореограф Робби Блю)
  • Лучшие визуальные эффекты ― Сабрина Карпентер «Manchild» (визуальные эффекты Ваня Хейман и Таль Балтух)
  • Лучшая песня лета — Tate McRae «Just Keep Watching»
