Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»

Премьера четвертого сезона «Ведьмака» от Netflix может состояться 30 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщает Redanian Intelligence.
Согласно данным портала, все восемь эпизодов могут выйти в один день. Кроме того, по информации Redanian Intelligence, до конца 2025 года планируется релиз спин-оффа «Крысы: История Ведьмака» в формате полнометражного фильма.
Netflix пока не подтверждал эту информацию.
Четвертый сезон будет основан на последних трех книгах серии Анджея Сапковского: «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица озера». Главную роль в шоу впервые сыграет не Генри Кэвилл, а Лиам Хемсворт. Исполнительный продюсер проекта Томек Багински пообещал, что в сериале объяснят внезапную перемену облика Геральта.
«После шокирующих событий, изменивших весь континент в конце третьего сезона, Геральту, Йеннифер и Цири предстоит пройти через опустошенный войной мир и встретить его многочисленных демонов вдали друг от друга. Если они смогут объединиться и повести за собой группы отбросов, среди которых они оказались, у них будет шанс пережить боевое крещение — и снова найти друг друга», — говорится в официальном синопсисе сезона.
В новых эпизодах появится Лоренс Фишберн в образе вампира Эмиеля Региса. Также в шоу снимутся Ана Чалотра, Фрейя Аллан и Джоуи Бейти. Сериал «Ведьмак» завершится после пятого сезона. Его премьера ожидается в 2026 году. На февраль 2025-го также намечена премьера аниме «Ведьмак: Сирены глубин».