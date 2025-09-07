Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей
Джимон Хунсу присоединился к актерскому касту ремейка фильма «Горец»
Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым
Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»
Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса

Названа предварительная дата выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»

Фото: Netflix

Премьера четвертого сезона «Ведьмака» от Netflix может состояться 30 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщает Redanian Intelligence.

Согласно данным портала, все восемь эпизодов могут выйти в один день. Кроме того, по информации Redanian Intelligence, до конца 2025 года планируется релиз спин-оффа «Крысы: История Ведьмака» в формате полнометражного фильма. 
Netflix пока не подтверждал эту информацию.

Четвертый сезон будет основан на последних трех книгах серии Анджея Сапковского: «Крещение огнем», «Башня Ласточки» и «Владычица озера». Главную роль в шоу впервые сыграет не Генри Кэвилл, а Лиам Хемсворт. Исполнительный продюсер проекта Томек Багински пообещал, что в сериале объяснят внезапную перемену облика Геральта.

«После шокирующих событий, изменивших весь континент в конце третьего сезона, Геральту, Йеннифер и Цири предстоит пройти через опустошенный войной мир и встретить его многочисленных демонов вдали друг от друга. Если они смогут объединиться и повести за собой группы отбросов, среди которых они оказались, у них будет шанс пережить боевое крещение — и снова найти друг друга», — говорится в официальном синопсисе сезона.

В новых эпизодах появится Лоренс Фишберн в образе вампира Эмиеля Региса. Также в шоу снимутся Ана Чалотра, Фрейя Аллан и Джоуи Бейти. Сериал «Ведьмак» завершится после пятого сезона.  Его премьера ожидается в 2026 году. На февраль 2025-го также намечена премьера аниме «Ведьмак: Сирены глубин».

Расскажите друзьям