Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке. Об этом пишет Sportbox.
В финале женского одиночного разряда Соболенко победила американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6. Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут. За победу на турнире теннисистка получит 5 млн долларов (406 млн рублей).
Для Соболенко это был третий подряд финал US Open. В 2023 году она уступила титул американке Кори Гауфф, а год назад обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5.
В 2024 году Женская теннисная ассоциация(WTA) признала 27-летнюю Соболенко первой ракеткой мира. Спортсменка возглавила рейтинг WTA после того, как польская теннисистка Ига Швентек проиграла на турнире в Эр-Рияде американке Коко Гауфф. Соболенко же провела два успешных матча на этих же соревнованиях.
Белоруске удалось стать первой ракеткой мира, несмотря на травму. Незадолго до Уимблдона она повредила большую круглую мышцу. Боль в плече вынудила теннисистку сняться с турнира.