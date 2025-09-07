Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open

В 2024 году Женская теннисная ассоциация(WTA) признала 27-летнюю Соболенко первой ракеткой мира. Спортсменка возглавила рейтинг WTA после того, как польская теннисистка Ига Швентек проиграла на турнире в Эр-Рияде американке Коко Гауфф. Соболенко же провела два успешных матча на этих же соревнованиях.