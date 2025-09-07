Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел
Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей
Джимон Хунсу присоединился к актерскому касту ремейка фильма «Горец»
Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым
Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»
Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths

Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open

Фото: @arynasabalenka

Белорусская теннисистка Арина Соболенко  стала победительницей турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке. Об этом пишет Sportbox.

В финале женского одиночного разряда Соболенко победила американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6. Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут. За победу на турнире теннисистка получит 5 млн долларов (406 млн рублей).

Видео: @arynasabalenka

Для Соболенко это был третий подряд финал US Open. В 2023 году она уступила титул американке Кори Гауфф, а год назад обыграла американку Джессику Пегулу  со счетом 7:5, 7:5.

В 2024 году Женская теннисная ассоциация(WTA) признала 27-летнюю Соболенко первой ракеткой мира. Спортсменка возглавила рейтинг WTA после того, как польская теннисистка Ига Швентек проиграла на турнире в Эр-Рияде американке Коко Гауфф. Соболенко же провела два успешных матча на этих же соревнованиях.

Белоруске удалось стать первой ракеткой мира, несмотря на травму. Незадолго до Уимблдона она повредила большую круглую мышцу. Боль в плече вынудила теннисистку сняться с турнира.

