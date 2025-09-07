Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд выиграла US Open
Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей
Джимон Хунсу присоединился к актерскому касту ремейка фильма «Горец»
Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым
Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»
Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths

У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел

Фото: StudioCanal

Компании Rocket Science и Thank You Pictures начали работу над сиквелом ремейка фильма «Скалолаза», пишет Deadline. При этом новая экранизация находится на этапе постпродакшна, премьера запланирована на 2026 год.

Вернутся ли актеры в сиквел нового «Скалолаза», неизвестно. В ремейке «Скалолаза» сыграли Лили Джеймс («Золушка», «Пэм и Томми») и Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Афера Томаса Крауна»). Сценарий нового фильма основан на рассказе Аны Лили Амирпур. Броснан исполнил роль опытного альпиниста Рэя Купера, который управляет роскошным шале в Доломитовых Альпах вместе с дочерью Сидни.

По сюжету неизвестная банда нападает на Рэя и его клиента — сына миллиардера. Дочери мужчины удается избежать похищения, но Рэй оказывается в плену. Чтобы спасти его, девушке приходится встретиться со своими страхами.

В картине также снялись Нелл Тайгер Фри, Франц Роговски, Шубхам Сараф, Ассаад Буаб, Сюзи Бемба и Брюно Гуэри. Ленту поставил режиссер Жауме Коллет-Серра, известный по лентам «Дитя тьмы» и «Воздушный маршал». Продюсерами фильма выступили Ларс Сильвест из Thank You Pictures, Джо Нойройтер из Supernix и Торстен Шумахер из Rocket Science, а также Нил Х.Мориц и Тоби Джаффе.

Оригинальный «Скалолаз» вышел на экраны в 1993 году. Фильм снял Ренни Харлин. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Рукер и Джанин Тернер. Уже известно, что Сталлоне не участвует ни в съемках перезапуска, ни сиквела.

