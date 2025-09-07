У ремейка «Скалолаза» с Пирсом Броснаном появится сиквел

Компании Rocket Science и Thank You Pictures начали работу над сиквелом ремейка фильма «Скалолаза», пишет Deadline. При этом новая экранизация находится на этапе постпродакшна, премьера запланирована на 2026 год.
Вернутся ли актеры в сиквел нового «Скалолаза», неизвестно. В ремейке «Скалолаза» сыграли Лили Джеймс («Золушка», «Пэм и Томми») и Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Афера Томаса Крауна»). Сценарий нового фильма основан на рассказе Аны Лили Амирпур. Броснан исполнил роль опытного альпиниста Рэя Купера, который управляет роскошным шале в Доломитовых Альпах вместе с дочерью Сидни.
По сюжету неизвестная банда нападает на Рэя и его клиента — сына миллиардера. Дочери мужчины удается избежать похищения, но Рэй оказывается в плену. Чтобы спасти его, девушке приходится встретиться со своими страхами.
В картине также снялись Нелл Тайгер Фри, Франц Роговски, Шубхам Сараф, Ассаад Буаб, Сюзи Бемба и Брюно Гуэри. Ленту поставил режиссер Жауме Коллет-Серра, известный по лентам «Дитя тьмы» и «Воздушный маршал». Продюсерами фильма выступили Ларс Сильвест из Thank You Pictures, Джо Нойройтер из Supernix и Торстен Шумахер из Rocket Science, а также Нил Х.Мориц и Тоби Джаффе.
Оригинальный «Скалолаз» вышел на экраны в 1993 году. Фильм снял Ренни Харлин. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Рукер и Джанин Тернер. Уже известно, что Сталлоне не участвует ни в съемках перезапуска, ни сиквела.