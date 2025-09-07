Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса

Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской
На Киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей»
Джимон Хунсу присоединился к актерскому касту ремейка фильма «Горец»
Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым
Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»
Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»

Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса

Фото: Insider News/YouTube

Папа римский Лев XIV канонизировал подростка из Италии Карло Акутиса, который умер от лейкемии в 2006 году. Торжественная Месса состоялась на площади Святого Петра в Ватикане, пишет Vatican News.

На момент смерти Акутису было 15 лет. При жизни он создал сайт, на котором публиковались рассказы о христианских чудесах. Подросток получил прозвище «божьего инфлюэнсера». Его часто изображают на джинсах и кроссовках.

Канонизация стала возможна после официального признания Ватиканом двух чудес, приписываемых Акутису. Считается, что мальчик из Бразилии, который не мог есть из за врожденной аномалии, исцелился после того, как его мать стала молиться Карло. Кроме того, подросток якобы исцелил девочку из Коста-Рики, которая упала с велосипеда во Флоренции и получила травму головы. Ее мать рассказала, что молилась у могилы Акутиса.

В богослужении участвовали около 80 тысяч паломников со всего мира. Вместе с Акутисом также канонизировали Пьера Джорджо Фрассатти. Он считается покровителем студентов и молодежи. Молодой человек умер в 1925 году в возрасте 24 лет от полиомиелита, заразившись, ухаживая за нищим больным.

В своей проповеди папа римский обратился ко всем верующим, особенно к молодежи, и напомнил, что новые святые учат не тратить жизнь впустую, а стремиться к высоким целям. Лев XIV также связал свидетельство жизни новых святых с проницательностью библейского Соломона, напомнив, что самое большое богатство человека – не власть и здоровье, а «дар Божьей премудрости».

Расскажите друзьям