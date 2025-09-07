Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса

Канонизация стала возможна после официального признания Ватиканом двух чудес, приписываемых Акутису. Считается, что мальчик из Бразилии, который не мог есть из за врожденной аномалии, исцелился после того, как его мать стала молиться Карло. Кроме того, подросток якобы исцелил девочку из Коста-Рики, которая упала с велосипеда во Флоренции и получила травму головы. Ее мать рассказала, что молилась у могилы Акутиса.