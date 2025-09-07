Папа римский канонизировал умершего от лейкемии подростка Карло Акутиса

Папа римский Лев XIV канонизировал подростка из Италии Карло Акутиса, который умер от лейкемии в 2006 году. Торжественная Месса состоялась на площади Святого Петра в Ватикане, пишет Vatican News.
На момент смерти Акутису было 15 лет. При жизни он создал сайт, на котором публиковались рассказы о христианских чудесах. Подросток получил прозвище «божьего инфлюэнсера». Его часто изображают на джинсах и кроссовках.
Канонизация стала возможна после официального признания Ватиканом двух чудес, приписываемых Акутису. Считается, что мальчик из Бразилии, который не мог есть из за врожденной аномалии, исцелился после того, как его мать стала молиться Карло. Кроме того, подросток якобы исцелил девочку из Коста-Рики, которая упала с велосипеда во Флоренции и получила травму головы. Ее мать рассказала, что молилась у могилы Акутиса.
В богослужении участвовали около 80 тысяч паломников со всего мира. Вместе с Акутисом также канонизировали Пьера Джорджо Фрассатти. Он считается покровителем студентов и молодежи. Молодой человек умер в 1925 году в возрасте 24 лет от полиомиелита, заразившись, ухаживая за нищим больным.
В своей проповеди папа римский обратился ко всем верующим, особенно к молодежи, и напомнил, что новые святые учат не тратить жизнь впустую, а стремиться к высоким целям. Лев XIV также связал свидетельство жизни новых святых с проницательностью библейского Соломона, напомнив, что самое большое богатство человека – не власть и здоровье, а «дар Божьей премудрости».