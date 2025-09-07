В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской

Мемориальный дом передан в государственную собственность и закреплен за музеем-заповедником. «Будем искать средства, чтобы провести необходимые работы и сохранить дом великой актрисы. Можно также рассмотреть возможность обустроить уютный дворик в стиле того времени, когда здесь жила Фаина Георгиевна», — написал Слюсарь.