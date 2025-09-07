Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
В Таганроге появится первый в России музей Фаины Раневской

Фото: Ленфильм

Власти Ростовской области хотят открыть в Таганроге первый в России музей Фаины Раневской. Он появится в здании «Бывший дом Фельдмана Гирша Хаимовича», где родилась советская актриса, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. 

Мемориальный дом передан в государственную собственность и закреплен за музеем-заповедником. «Будем искать средства, чтобы провести необходимые работы и сохранить дом великой актрисы. Можно также рассмотреть возможность обустроить уютный дворик в стиле того времени, когда здесь жила Фаина Георгиевна», — написал Слюсарь.

По данным пресс-службы правительства Ростовской области, в здании никогда не проводился капитальный ремонт. В 2023 году частный благотворительный фонд выкупил квартиры в доме и передал его в дар региону. 

В 2024 году здание было закреплено на праве оперативного управления за музеем-заповедником. Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко рассказала главе региона, что таганрогские музеи обладают уникальным собранием личных вещей Фаины Раневской, которые могут стать основой будущей экспозиции.

Фаина Раневская — актриса театра, кино и озвучивания, народная артистка СССР (1961), лауреат трех Сталинских премий (1949, 1951, 1951) и кавалер ордена Ленина (1976). Она родилась 27 августа 1896 года в Таганроге. Наиболее известна по фильмам «Подкидыш», «Человек в футляре», «Золушка», «Весна». 

