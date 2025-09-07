На Киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького

Киностудия Горького — одна из старейших и крупнейших в России. Здесь было снято более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Пираты ХХ века», «Три плюс два» и многие другие. На базе киностудии работают съемочные павильоны, проходят экскурсии, фестивали, выставки и мероприятия для кинематографистов. В 2025 году студия отметит 110-летие.