На Киностудии Горького нашли барельеф с изображением Максима Горького

В Москве, на Киностудии Горького, обнаружили барельеф с изображением Максима Горького. В 1970-х годах его использовали в фирменном стиле киностудии, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Барельеф нашли летом во время подготовки к переезду коллекции костюма и реквизита.
Сотрудники комплекса и специалисты департамента культурно-просветительских программ киностудии установили автора артефакта. Им оказался 94-летний заслуженный художник России, художник-постановщик Валентин Шихарев. В 1950-1960-х он работал на киностудии скульптором и в 1957–1959 годах создавал барельефы и скульптуры для съемок марки киностудии, вдохновляясь бюстами и памятником Максима Горького скульптора Ивана Шадра.
Изначально изображение хотели использовать в качестве кинозаставки, чтобы зрители отличали работы студии от лент «Мосфильма». Однако позже барельеф стал частью фирменного оформления студии — его печатали на бланках, письмах, билетах и информационных бюллетенях вплоть до 1970-х годов.
В юбилейный год киностудии находка займет место в историческом здании на улице Сергея Эйзенштейна. Увидеть символ могут сотрудники, арендаторы, посетители, а также участники экскурсий и программ кинокампуса Киностудии Горького.
Киностудия Горького — одна из старейших и крупнейших в России. Здесь было снято более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Пираты ХХ века», «Три плюс два» и многие другие. На базе киностудии работают съемочные павильоны, проходят экскурсии, фестивали, выставки и мероприятия для кинематографистов. В 2025 году студия отметит 110-летие.