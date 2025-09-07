Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей»

Кадр из фильма «Массовка». Фото: пресс-служба «Докера»

На фестивале документального кино «Докер» состоится российская премьера фильма «Массовка» Хенрике Майер. Сеанс начнется 7 сентября в 18.40 в московском кинотеатре «Октябрь». 

После показа обсуждение проведет модератор программы «Док Терапия», врач психиатр, психоаналитический психотерапевт Елена Озерова. На примере картины она обсудит, как возникают кризис и депрессия, почему сложно их принять и когда нужно обращаться за помощью.

В «Массовке» Майер показывает, как она пытается справиться с депрессией, соглашаясь на роли статистов. 

«Хенрике Майер показывает разные состояния, которые, возможно, кто-то узнает в себе. Мы сможем подробно обсудить, где психоз, где депрессия, диссоциация в состояниях, которые показывает режиссер. Она выбирает говорить о страхах и сомнениях. "Если говорить, можно достучаться до других", можно достучаться до себя даже в моменты таких ям. Важно развивать культуру и искусство. Важно научиться сохранять себя, здоровье и психику в этом пути. Будем говорить об этом и многом другом», ― отметила Озерова. 

В программу «Док Терапия» вошли шесть зарубежных фильмов, посвященных травме, принятию и поиску опоры. Помимо «Массовки», в секцию включены: интроспективное путешествие в мир звука «Храм вечного звука»; «Вкус утопии» — о десяти тысячах сиддхах, собравшихся на совместную медитацию; «Билли», где режиссер Лоранс Коте-Коллинс начинает общаться с человеком, напавшим на нее много лет назад; «Природа необычного» — о философском проекте для людей с умственной отсталостью; и «Якорь», основанный на разговоре психотерапевта с бывшими пациентами.

Премьера «Природы необычного» состоится 12 сентября в «Октябре», а «Якоря» ― 13-го числа. Посмотреть полную программу «Докера» и купить билеты можно на «Афише»

