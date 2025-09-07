После показа «Массовки» на «Докере» психолог обсудит депрессию и страхи творческих людей»

«Хенрике Майер показывает разные состояния, которые, возможно, кто-то узнает в себе. Мы сможем подробно обсудить, где психоз, где депрессия, диссоциация в состояниях, которые показывает режиссер. Она выбирает говорить о страхах и сомнениях. "Если говорить, можно достучаться до других", можно достучаться до себя даже в моменты таких ям. Важно развивать культуру и искусство. Важно научиться сохранять себя, здоровье и психику в этом пути. Будем говорить об этом и многом другом», ― отметила Озерова.