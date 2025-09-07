Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Джимон Хонсу присоединился к актерскому касту ремейка фильма «Горец»

Фото: Summit Entertainment

Джимон Хонсу сыграет в ремейке культового фильма «Горец». В нем он исполнит роль «бессмертного воина из Африки», пишет The Hollywood Reporter.

Главные роли в проекте исполнят Генри Кэвилл (Коннор Маклауд), Расселл Кроу (Рамирес), Дейв Баутиста (Курган), Мариса Абела и Карен Гиллан (жена Маклауда). Фильм поставит Чад Стахелски («Джон Уик»), съемки стартуют в конце сентября. Сценарий написал Майкл Финч.

Продюсированием проекта занимаются United Artists, 87Eleven Entertainment и Davis Panzer Productions. Оригинальный «Горец» вышел в 1986 году и стал культовой лентой о бессмертных воинах, ведущих борьбу сквозь века.

Хонсу начинал карьеру как модель. Он снялся в клипах Стива Уинвуда, Мадонны, Полы Абдул, Джанет Джексон. Как актер известен по фильмам «Амистад», «Константин: Повелитель тьмы», «Никогда не сдавайся». Дважды был номинирован на премию «Оскар» за роли в картинах «Кровавый алмаз» и «В Америке».

