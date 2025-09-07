Джимон Хонсу присоединился к актерскому касту ремейка фильма «Горец»

Хонсу начинал карьеру как модель. Он снялся в клипах Стива Уинвуда, Мадонны, Полы Абдул, Джанет Джексон. Как актер известен по фильмам «Амистад», «Константин: Повелитель тьмы», «Никогда не сдавайся». Дважды был номинирован на премию «Оскар» за роли в картинах «Кровавый алмаз» и «В Америке».