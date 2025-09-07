Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»
Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера

Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым

Фото: SKas

В Сочи нашли 58-летнего Сергея Мельникова, пропавшего 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Мельников жив, здоров, в медицинской помощи не нуждается. Он ушел на другую сторону хребта, спустился в поселение Аибга, которое находится по ту сторону гребня. А там пограничники его вывели», — рассказал РИА «Новости» вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницын.

58-летний гид Сергей Мельников повел двух туристов по Черничной тропе — маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. С ним пошли женщина и ее отец. Экскурсия была рассчитана на один день, поэтому группа не взяла с собой ни спальников, ни запасов еды.

Вечером туристы не вернулись. Когда на следующий день они спустились без гида, то рассказали, что заблудились и заночевали в горах без спальников. Сам Мельников, по их словам, очень устал, отстал от них еще в начале пути и потерялся.

Позже мужчина связался с другими альпинистами и сообщил им, что вынужден переночевать на хребте. После этого связь с ним пропала. В пресс-службе «Розы Хутор» сообщили, что мужчина работает фотографом в горнолыжном курорте и отправился в поход в свой выходной. Гида искали МЧС и кинологи.

Расскажите друзьям