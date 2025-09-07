Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым

В Сочи нашли 58-летнего Сергея Мельникова, пропавшего 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Мельников жив, здоров, в медицинской помощи не нуждается. Он ушел на другую сторону хребта, спустился в поселение Аибга, которое находится по ту сторону гребня. А там пограничники его вывели», — рассказал РИА «Новости» вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницын.
58-летний гид Сергей Мельников повел двух туристов по Черничной тропе — маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. С ним пошли женщина и ее отец. Экскурсия была рассчитана на один день, поэтому группа не взяла с собой ни спальников, ни запасов еды.
Вечером туристы не вернулись. Когда на следующий день они спустились без гида, то рассказали, что заблудились и заночевали в горах без спальников. Сам Мельников, по их словам, очень устал, отстал от них еще в начале пути и потерялся.
Позже мужчина связался с другими альпинистами и сообщил им, что вынужден переночевать на хребте. После этого связь с ним пропала. В пресс-службе «Розы Хутор» сообщили, что мужчина работает фотографом в горнолыжном курорте и отправился в поход в свой выходной. Гида искали МЧС и кинологи.