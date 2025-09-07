Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»

Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов

Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»

Кадр из сериала «Киностудия». Фото: Apple TV

Американская телевизионная академия вручила премии «Эмми» в части номинаций. Пока награды присудили в основном в технических категориях, за роли второго плана и камео. Обладателей основных призов назовут 15 сентября. 

В лидерах оказалась «Киностудия», выигравшая девять статуэток. Среди них призы за лучшую операторскую работу, кастинг в комедийном сериале и награда Брайан Крэнстон за лучшую гостевую роль.

В восьми номинациях победил «Пингвин», который отметили в том числе за грим, визуальные эффекты и саундтрек. «Разделение» завоевало шесть наград, включая премии за лучшую заставку и операторскую работу, а также за лучшую актрису второго плана в драматическом сериале для Мерритт Уивер.

«Андор» получил четыре награды, среди которых призы за продакшн-дизайн и костюмы в фантастическом жанре. «Бриджертоны» и «Пацаны» получили по три награды, «Больница Питт» и «Переходный возраст» ― по две. Лучшим анимационным сериалом был признан «Аркейн». 

