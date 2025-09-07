Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»

Американская телевизионная академия вручила премии «Эмми» в части номинаций. Пока награды присудили в основном в технических категориях, за роли второго плана и камео. Обладателей основных призов назовут 15 сентября.
В лидерах оказалась «Киностудия», выигравшая девять статуэток. Среди них призы за лучшую операторскую работу, кастинг в комедийном сериале и награда Брайан Крэнстон за лучшую гостевую роль.
В восьми номинациях победил «Пингвин», который отметили в том числе за грим, визуальные эффекты и саундтрек. «Разделение» завоевало шесть наград, включая премии за лучшую заставку и операторскую работу, а также за лучшую актрису второго плана в драматическом сериале для Мерритт Уивер.
«Андор» получил четыре награды, среди которых призы за продакшн-дизайн и костюмы в фантастическом жанре. «Бриджертоны» и «Пацаны» получили по три награды, «Больница Питт» и «Переходный возраст» ― по две. Лучшим анимационным сериалом был признан «Аркейн».