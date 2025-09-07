Гран-при Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Пропавшего неделю назад в горах Сочи гида нашли живым
Объявлены первые победители «Эмми». Пока лидируют «Киностудия» и «Пингвин»
На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера

Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Карди Би организовала точку по продаже нового альбома «Am I the Drama?» прямо на нью-йоркских улицах. Видео с промоакцией певицы появилось в ее соцсетях.

Карди разложила на коврике все варианты новой пластинки ― на CD и виниле с разными дизайнами обложек. Прохожих она заманивала выгодной ценой ― 9,99 доллара (810 рублей). 

«Мой лейбл сказал, что я должна выйти на эти улицы и продать этот альбом», ― подписала пост хип-хоп-исполнительница. 

Видео: iamcardib/X

Многим такая акция пришлась по душе. Они увидели в промокампании отсылку к 2000-м, когда начинающие рэперы продавали микстейпы прямо на улицах. Другие пошутили, что лейбл слишком жестоко использует Карди.

«Am I the Drama?» станет вторым студийным альбомом Карди Би и первым с 2018 года. Тогда свет увидел «Invasionof Privacy», получивший «Грэмми». В новую пластинку войдут 23 трека, в том числе ранее выпущенные синглы «WAP» (2020), «Up» (2021) и «Outside» (2025). Релиз намечен на 19 сентября.

