Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка продавать новый альбом

Карди Би организовала точку по продаже нового альбома «Am I the Drama?» прямо на нью-йоркских улицах. Видео с промоакцией певицы появилось в ее соцсетях.
Карди разложила на коврике все варианты новой пластинки ― на CD и виниле с разными дизайнами обложек. Прохожих она заманивала выгодной ценой ― 9,99 доллара (810 рублей).
«Мой лейбл сказал, что я должна выйти на эти улицы и продать этот альбом», ― подписала пост хип-хоп-исполнительница.
Многим такая акция пришлась по душе. Они увидели в промокампании отсылку к 2000-м, когда начинающие рэперы продавали микстейпы прямо на улицах. Другие пошутили, что лейбл слишком жестоко использует Карди.
«Am I the Drama?» станет вторым студийным альбомом Карди Би и первым с 2018 года. Тогда свет увидел «Invasionof Privacy», получивший «Грэмми». В новую пластинку войдут 23 трека, в том числе ранее выпущенные синглы «WAP» (2020), «Up» (2021) и «Outside» (2025). Релиз намечен на 19 сентября.