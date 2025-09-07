На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя

Мужчина в костюме лебедя устроил акцию на Патриарших в Москве. Он выплыл на пруд на сапборде в футболке «Пруд для лебедей, а не для ****** [развратных женщин]». Об этом говорится в телеграм-канале производителя сапбордов PointBreak, который организовал акцию.
Мужчина в костюме лебедя подплыл на сапборде к сцене и показал слоган, размещенный на футболке. В процессе «лебедь» не удержал равновесие и упал в воду.
Цель акции ― поддержка водоплавающих на пруду, чьи права, по мнению PointBreak, постоянно ущемляют ― их ограничивают в территории и достают отдыхающие. «По одной воде ходим», ― прокомментировал представитель компании.
Мужчину в костюме задержали полицейские и доставили в ОВД по Пресненскому району. На него составили протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) и оставили в отделе на ночь. Ему грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток. Суд будет в понедельник.