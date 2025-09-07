На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя

Мужчину в костюме задержали полицейские и доставили в ОВД по Пресненскому району. На него составили протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) и оставили в отделе на ночь. Ему грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток. Суд будет в понедельник.