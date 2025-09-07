На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя

Гран-при Венецианского кинофестивали получил Джим Джармуш. Россиянка взяла награду за лучший дебют
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек

На Патриаршем пруду задержали мужчину в костюме лебедя

Мужчина в костюме лебедя устроил акцию на Патриарших в Москве. Он выплыл на пруд на сапборде в футболке «Пруд для лебедей, а не для ****** [развратных женщин]». Об этом говорится в телеграм-канале производителя сапбордов PointBreak, который организовал акцию.

Мужчина в костюме лебедя подплыл на сапборде к сцене и показал слоган, размещенный на футболке. В процессе «лебедь» не удержал равновесие и упал в воду.

Цель акции ― поддержка водоплавающих на пруду, чьи права, по мнению PointBreak, постоянно ущемляют ― их ограничивают в территории и достают отдыхающие. «По одной воде ходим», ― прокомментировал представитель компании. 

Мужчину в костюме задержали полицейские и доставили в ОВД по Пресненскому району. На него составили протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) и оставили в отделе на ночь. Ему грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток. Суд будет в понедельник.

