Победителем Венецианского кинофестиваля стал фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

Победителем 82-го Венецианского кинофестиваля и обладателем «Золотого льва» стал фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». Об этом сообщил Variety.
Жюри во главе с Александром Пейном вручили «Серебряного льва» за лучшую режиссуру Бену Сафди за спортивную драму «Крушащая машина». Гран-при достался фильму «Голос Хинд Раджаб» тунисского режиссера Каутер Бен Ханьи.
В программе «Горизонты» лучшим фильмом назвали
«В пути» Дэвида Паблоса, лучшим режиссером — Анупарну Рой за картину «Песни забытых деревьев», лучшим актером — Джакомо Кови («Год в школе»), а лучшей актрисой — Бенедетту Поркароли («Похищение Арабеллы»). За сценарную работу наградили Ану Кристину Барраган («Плющ»), за короткометражный фильм — Ловиса Сирен («Без Келли»).
«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался Синь Чжилэй («Солнце встает над всеми нами»), за мужскую — Тони Сервилло («Помилование»).
Приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебютный фильм ушел выпускнице филологического факультета МГУ и Московской школы нового кино Насте Коркия («Короткое лето»). Специальный приза жюри — лентам «Потерянная земля» Акио Фудзимото и «Под облаками» Джанфранко Рози.