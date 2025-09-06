Победителем Венецианского кинофестиваля стал фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета

Победителем Венецианского кинофестиваля стал фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Победителем 82-го Венецианского кинофестиваля и обладателем «Золотого льва» стал фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». Об этом сообщил Variety.

Жюри во главе с Александром Пейном вручили «Серебряного льва» за лучшую режиссуру Бену Сафди за спортивную драму «Крушащая машина». Гран-при достался фильму «Голос Хинд Раджаб» тунисского режиссера Каутер Бен Ханьи.

В программе «Горизонты» лучшим фильмом назвали
«В пути» Дэвида Паблоса, лучшим режиссером — Анупарну Рой за картину «Песни забытых деревьев», лучшим актером — Джакомо Кови («Год в школе»), а лучшей актрисой — Бенедетту Поркароли («Похищение Арабеллы»). За сценарную работу наградили Ану Кристину Барраган («Плющ»), за короткометражный фильм — Ловиса Сирен («Без Келли»).

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался Синь Чжилэй («Солнце встает над всеми нами»), за мужскую — Тони Сервилло («Помилование»).

Приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебютный фильм ушел выпускнице филологического факультета МГУ и Московской школы нового кино Насте Коркия («Короткое лето»). Специальный приза жюри — лентам «Потерянная земля» Акио Фудзимото и «Под облаками» Джанфранко Рози.

