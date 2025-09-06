Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Скрипку Эйнштейна выставят на аукцион за 405 тысяч долларов

Скрипка, принадлежавшая ученому Альберту Эйнштейну, попала на аукцион в Великобритании. Об этом сообщила организация «Dominic Winter», которая проведет торги 8 октября.

Ее оценочная стоимость равна 270-405 тыс. долларов (около 22-36 млн рублей). Будущий нобелевский лауреат и автор теории относительности купил музыкальный инструмент в Германии в середине 1890-х годов.

Когда нацисты пришли к власти в 1930-х годах, Эйнштейн решил эмигрировать в США. Свои вещи он передал коллеге Максу фон Лау. Среди них была скрипка, велосипед и книга по философии, подаренная Эйнштейну отцом.

Спустя 20 лет фон Лау подарил эти вещи поклоннице Эйнштейна, Маргарете Хоммрих из Брауншвейга. В ее семье вещи пробыли более 70 лет. Продать их с аукциона решила праправнучка Хоммрих

