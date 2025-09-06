«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года

«У двух театров впереди общая творческая, экономическая и юридическая дорога. Путь будет непростой, уже есть определенные сложности. Например, коллективы должны были быть объединены уже к сегодняшнему дню. Но есть различные юридические мелочи, которые пока не дают этого сделать. И тем не менее это произойдет», — отметил начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин.