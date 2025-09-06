«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года

Театр «Ленком Марка Захарова» и Центр драматургии и режиссуры планируется объединить до конца этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Да, действительно, объединение произойдет. Оно намечено на декабрь 2025-го, так что, если не возникнет препятствий, слияние состоится до конца этого года», — сказал собеседник агентства.
«У двух театров впереди общая творческая, экономическая и юридическая дорога. Путь будет непростой, уже есть определенные сложности. Например, коллективы должны были быть объединены уже к сегодняшнему дню. Но есть различные юридические мелочи, которые пока не дают этого сделать. И тем не менее это произойдет», — отметил начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин.
«Центром режиссуры и драматургии» около 10 лет руководит Владимир Панков. В январе 2025 года он был назначен художественным руководителем «Ленкома», сохранив за собой должность в ЦДР. После этого началась обсуждаться возможность объединении двух театров.