Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков

Байопик «Кристи» с Сидни Суини в главной получил первые оценки критиков. На Rotten Tomatoes он набрал рейтинг 64%, на Metacritic — 65 баллов из 100.
В первую очередь, в отзывах на проект хвалят актерскую игру Сидни Суини, сыгравшую боксерку Кристи Мартин. По словам критиков, ей удалось талантливо воплотить портрет спортсменки.
Однако, некоторые критики поставили фильму невысокую оценку. «Вместо того чтобы показать всесторонний обзор на жизнь Мартин, „Кристи“ предлагает поверхностную и несбалансированную перспективу. В одних частях фильм легок, а в других — тяжеловат, и, хотя Суини отлично играет, я не могу отделаться от ощущения, что она заслуживала лучшей демонстрации своих талантов», — пишет автор рецензии на сайте Screen Rant.
Variety утверждает, что фильм может стать определяющим карьеру Суини и привести ее к номинации на премию «Оскар», как это произошло с Марго Робби после роли в спортивном байопике «Тоня против всех».
Фильм «Кристи» режиссера Дэвида Мишо расскажет о восхождении Кристи Мартин, ставшей самой известной американкой на боксерском ринге в 1990-х годах. Она выступала с 1989 по 2012 год и завоевала титул чемпионки мира в полусреднем весе в 2009 году.
В 2010 году она пережила покушение на убийство со стороны своего мужа Джеймса Мартина, который нанес ей множественные ножевые ранения и выстрелил в нее в их доме во Флориде. В 2012 году он был приговорен к 25 годам лишения свободы.