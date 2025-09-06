Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков

Однако, некоторые критики поставили фильму невысокую оценку. «Вместо того чтобы показать всесторонний обзор на жизнь Мартин, „Кристи“ предлагает поверхностную и несбалансированную перспективу. В одних частях фильм легок, а в других — тяжеловат, и, хотя Суини отлично играет, я не могу отделаться от ощущения, что она заслуживала лучшей демонстрации своих талантов», — пишет автор рецензии на сайте Screen Rant.