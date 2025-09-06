Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков

Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин

Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков

Кадр: Black Bear

Байопик «Кристи» с Сидни Суини в главной получил первые оценки критиков. На Rotten Tomatoes он набрал рейтинг 64%, на Metacritic — 65 баллов из 100.

В первую очередь, в отзывах на проект хвалят актерскую игру Сидни Суини, сыгравшую боксерку Кристи Мартин. По словам критиков, ей удалось талантливо воплотить портрет спортсменки.

Однако, некоторые критики поставили фильму невысокую оценку. «Вместо того чтобы показать всесторонний обзор на жизнь Мартин, „Кристи“ предлагает поверхностную и несбалансированную перспективу. В одних частях фильм легок, а в других — тяжеловат, и, хотя Суини отлично играет, я не могу отделаться от ощущения, что она заслуживала лучшей демонстрации своих талантов», — пишет автор рецензии на сайте Screen Rant.

Variety утверждает, что фильм может стать определяющим карьеру Суини и привести ее к номинации на премию «Оскар», как это произошло с Марго Робби после роли в спортивном байопике «Тоня против всех».

Фильм «Кристи» режиссера Дэвида Мишо расскажет о восхождении Кристи Мартин, ставшей самой известной американкой на боксерском ринге в 1990-х годах. Она выступала с 1989 по 2012 год и завоевала титул чемпионки мира в полусреднем весе в 2009 году.

В 2010 году она пережила покушение на убийство со стороны своего мужа Джеймса Мартина, который нанес ей множественные ножевые ранения и выстрелил в нее в их доме во Флориде. В 2012 году он был приговорен к 25 годам лишения свободы.

