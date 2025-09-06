Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы

Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
«Ленком» и «Центр драматургии и режиссуры» планируют объединить до конца 2025 года
В Москве прошел парад ретротранспорта
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»

Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы

Фото: @moskva_only

Жители Москвы попали в давку из‑за бесплатных палок для скандинавской ходьбы на пешем марафоне, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Ростовской набережной. По словам очевидцев, некоторые участники обратились за медицинской помощью. «Безобразнейшая организация. <…> Люди всех возрастов лезут за бесплатными палками. Это же ужасно», — сказала одна из очевидцев, записавшая видео.

Источник: @moskva_only

6 сентября в столице прошел День ходьбы — фестиваль поклонников скандинавской ходьбы. Стартовав с Ростовской набережной в Хамовниках, участники преодолели трехкилометровую дистанцию. Всего на трассу вышло 20 тыс. желающих, всем стартовавшим выдавали в подарок палки и стартовые наборы.

Расскажите друзьям