Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы

Жители Москвы попали в давку из‑за бесплатных палок для скандинавской ходьбы на пешем марафоне, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел на Ростовской набережной. По словам очевидцев, некоторые участники обратились за медицинской помощью. «Безобразнейшая организация. <…> Люди всех возрастов лезут за бесплатными палками. Это же ужасно», — сказала одна из очевидцев, записавшая видео.
Источник: @moskva_only
6 сентября в столице прошел День ходьбы — фестиваль поклонников скандинавской ходьбы. Стартовав с Ростовской набережной в Хамовниках, участники преодолели трехкилометровую дистанцию. Всего на трассу вышло 20 тыс. желающих, всем стартовавшим выдавали в подарок палки и стартовые наборы.