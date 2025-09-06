В Москве прошел парад ретротранспорта

Байопик «Кристи» с Сидни Суини получил первые оценки критиков
Москвичи попали в давку из‑за бесплатных палок для ходьбы
В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел
Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию
Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России
Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейк-данс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп-охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин

В Москве прошел парад ретротранспорта

Фото: агентство «Москва»

В Москве 6 сентября прошел парад ретротранспорта, сообщило агентство «Москва».

В нем были представлены трамваи и автомобили разных поколений. Они проехали от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара, где состоялась выставка ретротехники. Для ее посетителей выступили артисты проекта «Музыка в метро» и академического хора Московского метрополитена.

«Парад исторических трамваев и автомобилей прошел уже в 20-й раз. Мы вновь увидели огромный интерес к ретротранспорту среди жителей и гостей столицы», — сказал заместитель мэра города Максим Ликсутов.

1/6

Фото: агентство «Москва»

2/6

Фото: агентство «Москва»

3/6

Фото: агентство «Москва»

4/6

Фото: агентство «Москва»

5/6

Фото: агентство «Москва»

6/6

Фото: агентство «Москва»

Недавно на ВДНХ прошел парад корги. Владельцы нарядили питомцев в костюмы Мальвины, Гарри Поттера, ежика в тумане, молока, пива и другие. Затем праздник переместился в Узбекский парк, где для четвероногих участников организовали соревнования: полосу препятствий, корги-гонки и конкурс костюмов.

