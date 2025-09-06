В Москве прошел парад ретротранспорта

В Москве 6 сентября прошел парад ретротранспорта, сообщило агентство «Москва».
В нем были представлены трамваи и автомобили разных поколений. Они проехали от станции метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара, где состоялась выставка ретротехники. Для ее посетителей выступили артисты проекта «Музыка в метро» и академического хора Московского метрополитена.
«Парад исторических трамваев и автомобилей прошел уже в 20-й раз. Мы вновь увидели огромный интерес к ретротранспорту среди жителей и гостей столицы», — сказал заместитель мэра города Максим Ликсутов.
Фото: агентство «Москва»
Фото: агентство «Москва»
Фото: агентство «Москва»
Фото: агентство «Москва»
Фото: агентство «Москва»
Фото: агентство «Москва»
Недавно на ВДНХ прошел парад корги. Владельцы нарядили питомцев в костюмы Мальвины, Гарри Поттера, ежика в тумане, молока, пива и другие. Затем праздник переместился в Узбекский парк, где для четвероногих участников организовали соревнования: полосу препятствий, корги-гонки и конкурс костюмов.