В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани

Фото: Peter White/Getty Images

Сотни людей собрались в Милане, чтобы проститься с Джорджо Армани, пишет NBC News.

Закрытый гроб установили в театре Армани, где обычно проходили показы модельера. Прощание посетили поклонники, близкие и знаменитости, в том числе мэр Милана Джузеппе Сала и Донателла Версаче.

Фото: Alessandro Levati/Getty Images

Фото: Alessandro Levati/Getty Images

Фото: Alessandro Levati/Getty Images

Фото: Alessandro Levati/Getty Images

Зал, где установлен гроб, освещен сотнями бумажных фонарей. На экране рядом с фотографией Армани размещена цитата: «Наследие, которое я хочу оставить, — это приверженность, уважение и внимание к людям и реальности. С этого все начинается». У гроба стоит почетный караул.

Проститься с дизайнером можно будет в течение двух дней, до 7 сентября. Похороны пройдут в понедельник в Милане в закрытом формате.

Итальянский модельер Джорджо Армани умер 4 сентября. Ему был 91 год. «Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно развивающимся проектам», — говорилось в заявлении компании Armani Group.

