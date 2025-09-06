В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани

Сотни людей собрались в Милане, чтобы проститься с Джорджо Армани, пишет NBC News.
Закрытый гроб установили в театре Армани, где обычно проходили показы модельера. Прощание посетили поклонники, близкие и знаменитости, в том числе мэр Милана Джузеппе Сала и Донателла Версаче.
Фото: Alessandro Levati/Getty Images
Зал, где установлен гроб, освещен сотнями бумажных фонарей. На экране рядом с фотографией Армани размещена цитата: «Наследие, которое я хочу оставить, — это приверженность, уважение и внимание к людям и реальности. С этого все начинается». У гроба стоит почетный караул.
Проститься с дизайнером можно будет в течение двух дней, до 7 сентября. Похороны пройдут в понедельник в Милане в закрытом формате.
Итальянский модельер Джорджо Армани умер 4 сентября. Ему был 91 год. «Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно развивающимся проектам», — говорилось в заявлении компании Armani Group.