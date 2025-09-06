В Милане началось прощание с модельером Джорджо Армани

Зал, где установлен гроб, освещен сотнями бумажных фонарей. На экране рядом с фотографией Армани размещена цитата: «Наследие, которое я хочу оставить, — это приверженность, уважение и внимание к людям и реальности. С этого все начинается». У гроба стоит почетный караул.