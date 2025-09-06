Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел

Футбольный матч в городе Бабати в Танзании остановили из-за того, что на поле внезапно налетел огромный рой пчел. О случае рассказало издание Talk Sport.

Соревнование между командами City FC Abuja из Нигерии и JKU FC из Занзибара остановили на 77-й минуте. При счете 1:1 судья дал команду прервать игру. Все футболисты, арбитры и операторы бросились на газон, чтобы укрыться от насекомых. Запасные игроки даже спрятались за скамейкой.

На удивление болельщики на трибунах остались на своих местах. В итоге обошлось без укусов: ни один человек не пострадал, пчелы через пару минут улетели, и игру благополучно возобновили.

Это не первый случай вмешательства насекомых в игру. Самый известный инцидент произошел в 2019 году с бразильским защитником Дани Алвесом. Играя за «Сан-Паулу», он готовился совершить угловой удар, но вдруг схватился за шею — как выяснилось, его ужалила оса. Повтор видео с камер показал, что на угловом флажке сидело сразу несколько ос. На оставшуюся часть игры на флажок надели пакет.

Проблемы в футболе бывают разными: в августе российский комментатор Александр Боярский посоветовал женщинам заниматься делами на кухне — так он раскритиковал работу арбитра Арины Станововой. Впоследствии он принес публичные извинения и назвал свои формулировки неприемлемыми. Футбольный клуб «Родина» разорвал с ним контракт.

