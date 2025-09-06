Футбольный матч в Танзании остановило нашествие пчел

Это не первый случай вмешательства насекомых в игру. Самый известный инцидент произошел в 2019 году с бразильским защитником Дани Алвесом. Играя за «Сан-Паулу», он готовился совершить угловой удар, но вдруг схватился за шею — как выяснилось, его ужалила оса. Повтор видео с камер показал, что на угловом флажке сидело сразу несколько ос. На оставшуюся часть игры на флажок надели пакет.