Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию

Минпромторг не получал каких‑либо заявок от зарубежных торговых марок одежды, в том числе Uniqlo, на возвращение в Россию. Об этом сообщил ТАСС замглавы министерства Роман Чекушов.
«О поступлении заявок в Минпромторг России от каких‑либо иностранных брендов о возвращении на российский рынок мне неизвестно. По крайней мере от торговых компаний, которые могут продаваться в наших сетях или магазинах, таких как Uniqlo, заявок не поступало», — сказал он.
Ранее управляющий магазинами одежды Uniqlo японский холдинг Fast Retailing Co. подал в «Роспатент» 10 заявок на товарные знаки. Они поданы 31 августа из Японии. Среди них — логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в красном и зеленом цветах. Также поданы заявки на названия Uniqlo и «Юникло».
Кроме того, на регистрацию товарного знака Zarа в синем и белом цветах cоставила заявку в «Роспатент» испанская компания Inditex, владеющая в том числе брендами одежды Zara и Bershka. И Uniqlo, и Inditex приостановили свою деятельность в России в 2022 году.