Минпромторг не получал заявок от иностранных марок одежды на возвращение в Россию

«О поступлении заявок в Минпромторг России от каких‑либо иностранных брендов о возвращении на российский рынок мне неизвестно. По крайней мере от торговых компаний, которые могут продаваться в наших сетях или магазинах, таких как Uniqlo, заявок не поступало», — сказал он.