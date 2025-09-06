Лайв-экшн «Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России

Лайв-экшн версия мультфильма «Лило и Стич» стала самым кассовым летним пиратским релизом в России, сообщила Бюллетень Кинопрокатчика.
Поскольку официальной статистики по прокату нет, информация основана на данных о сборах и средней выручке в кинотеатрах и может быть неточной.
Согласно расчетам Бюллетени Кинопрокатчика, неофициальные сборы «Лило и Стича» составили порядка 700–800 млн рублей. На втором месте расположился другой лайв-экшнн ремейк — «Как приручить дракона» от DreamWorks, заработавший около 420–480 млн рублей. Замыкает тройку лидеров анимационный фильм «Minecraft в кино» с результатом в 300–350 млн рублей.
В топ-5 самых успешных неофициальных релизов также вошли спортивная драма «F1» Джозефа Косински (280-320 млн рублей) и фэнтези-блокбастер «Мир юрского периода: Возрождение» Гарета Эдвардса (180-220 млн рублей).
Сюжет лайв-экшн версии «Лило и Стича», как и оригинал, рассказывает историю шестилетней гавайской девочки Лило и ее старшей сестре Нани, которые случайно находят голубое инопланетное существо по прозвищу Стич. Роль Лило исполнила юная актриса Майя Кеалоха, а Нани — Сидни Агудонг. Стича озвучил Крис Сандерс — голос героя из оригинального мультсериала.
В июне Disney подтвердил разработку фильма «Лило и Стич 2». Проект находится на ранней стадии, подробностей о возвращении оригинального актерского состава или режиссера пока нет.