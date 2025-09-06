Сегодняшний концерт Swae Lee в Москве перенесен на 8 октября

Московский концерт американского рэпера Swae Lee перенесен на 8 октября, сообщило агентство «Мельница» в социальных сетях. Исполнитель не успел на стыковочный рейс.
Площадка осталась без изменений, мероприятие, как и было анонсировано, пройдет на VK Stadium. Все билеты остаются действительны и не нуждаются в обмене. Гости, которые не смогут посетить концерт в новую дату, могут вернуть билет по месту приобретения.
Самая популярная песня Swae Lee — фит с Пост Малоном «Sunflower». Трек стал самым успешным в мире с 20 платиновыми пластинками.
«Sunflower» была написана как саундтрек к анимационному фильму 2018 года «Человек-паук: Через вселенные». Она также вошла в третий альбом Post Malone «Hollywood’s Bleeding». В 2020 году песня была номинирована на 62-ю премию Grammy Awards в категории «Лучшее выступление поп-дуэта/группы».