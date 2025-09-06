Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио

«Кровь борца сумо горит во мне… Мы решили собрать талисманы со всей Японии и провести турнир по сумо!» — так в аккаунте Duolingo анонсировали мероприятие. Текстовую трансляцию поединков в реальном времени вели в официальных соцсетях компании. Организатор — сова Дуо — приняла участие только в финальном поединке.