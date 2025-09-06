Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Сова Дуолинго, Пак-Мэн и Соник сошлись в поединке сумо в Токио

Фото: @Duolingo_Japan

В Токио прошел турнир по сумо, в котором сразились не профессиональные борцы, а культовые поп-культурные герои. В поединках приняли участие маскот приложения для изучения языков Duolingo сова Дуо, Пак-Мэн из одноименной игры, еж Соник и Понта. Победу в итоге одержала белка Понта.

«Кровь борца сумо горит во мне… Мы решили собрать талисманы со всей Японии и провести турнир по сумо!» — так в аккаунте Duolingo анонсировали мероприятие. Текстовую трансляцию поединков в реальном времени вели в официальных соцсетях компании. Организатор — сова Дуо — приняла участие только в финальном поединке.

Видео: @Duolingo_Japan

Из-за высокого спроса посетить мероприятие смогли только 150 фанатов, которых отобрали по лотерее. Duolingo также провела церемонию награждения присутствовавших в зале пользователей. Троих зрителей с самыми длинными сериями ежедневных занятий (стриками) наградили прямо на месте. Рекорд среди участников составил 2097 дней.

1/2
@Duolingo_Japan
2/2

В июне в Duolingo появился курс игры в шахматы. Пользователям в нем объясняют, как ходят фигуры, как захватывать фигуры оппонента и ставить мат. Кроме того, могут проводить мини-партии против тренера.

