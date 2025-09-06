Во Владивостоке задержали француза Софиана Сехили, который хотел побить мировой рекорд на велосипеде

Во Владивостоке задержали француза Софиана Сехили, который хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, сообщает Le Monde. ТАСС подтвердил информацию.
По данным СМИ, мужчина арестован за незаконное пересечение российской границы. В июле Сехили выехал из Лиссабона. Он собирался завершить путешествие в Владивостоке.
Велосипедист успел проехать через Таджикистан, Монголию и Китай. 2 сентября он сообщил в соцсетях, что его задержали таможенники на российско-китайской границе.
По данным его страницы в инстаграме*, первый раз Софиан пересек границу Россию в Чечне, въехав из Грузии. В Астраханской области он покинул РФ, продолжив путешествие. Le Monde отмечает, что перед задержанием он дважды пытался въехать в Россию через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. По данным издания, консульство Франции «мобилизует усилия для оказания ему помощи».
44-летний Софиан Сехили в 2012 году отказался от карьеры документалиста, чтобы заняться велоспортом. Он выиграл 11 cоревнований, в том числе «Tour Divide» в 2022 году — это гонка протяженностью 4500 км, которая проходит от Канады до границы с Мексикой.
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.