Во Владивостоке задержали француза Софиана Сехили, который хотел побить мировой рекорд на велосипеде

Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейкданс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин
Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»
В США прошел конкурс костюмов альпак и лам
Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса
Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных
«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков
Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца
Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году

Во Владивостоке задержали француза Софиана Сехили, который хотел побить мировой рекорд на велосипеде

Фото: соцсети

Во Владивостоке задержали француза Софиана Сехили, который хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, сообщает Le Monde. ТАСС подтвердил информацию.

По данным СМИ, мужчина арестован за незаконное пересечение российской границы. В июле Сехили выехал из Лиссабона. Он собирался завершить путешествие в Владивостоке.

Велосипедист успел проехать через Таджикистан, Монголию и Китай. 2 сентября он сообщил в соцсетях, что его задержали таможенники на российско-китайской границе.

По данным его страницы в инстаграме*, первый раз Софиан пересек границу Россию в Чечне, въехав из Грузии. В Астраханской области он покинул РФ, продолжив путешествие. Le Monde отмечает, что перед задержанием он дважды пытался въехать в Россию через контрольные пункты, расположенные в 200 км друг от друга. По данным издания, консульство Франции «мобилизует усилия для оказания ему помощи».

44-летний Софиан Сехили в 2012 году отказался от карьеры документалиста, чтобы заняться велоспортом. Он выиграл 11 cоревнований, в том числе «Tour Divide» в 2022 году — это гонка протяженностью 4500 км, которая проходит от Канады до границы с Мексикой.

* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям