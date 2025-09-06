ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»

Российская вакцина против рака готова к применению, заявила в разговоре с «Известиями» руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Доклинические исследования вакцины доказали ее безопасность и высокую эффективность, заявила Скворцова. Ученые подали документы на одобрение в Минздрав в конце лета, ответ ведомства ожидается в ближайшее время.
«Исследования длились несколько лет. <…> Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Причем существенно, в зависимости от особенностей — на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно», — рассказала Скворцова.
По ее словам, планируется начать применять разработку с колоректального рака. Затем — при глиобластоме и особых видах меланомы.