ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»

«Исследования длились несколько лет. <…> Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Причем существенно, в зависимости от особенностей — на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно», — рассказала Скворцова.