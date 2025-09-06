ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»

Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейкданс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин
Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»
В США прошел конкурс костюмов альпак и лам
Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса
Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных
«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков
Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца
Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году
Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов

ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»

Фото: Олег Мороз/Unsplash

Российская вакцина против рака готова к применению, заявила в разговоре с «Известиями» руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Доклинические исследования вакцины доказали ее безопасность и высокую эффективность, заявила Скворцова. Ученые подали документы на одобрение в Минздрав в конце лета, ответ ведомства ожидается в ближайшее время.

«Исследования длились несколько лет. <…> Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Причем существенно, в зависимости от особенностей — на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно», — рассказала Скворцова.

По ее словам, планируется начать применять разработку с колоректального рака. Затем — при глиобластоме и особых видах меланомы.

