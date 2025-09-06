Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей

Если родители ведут малоподвижный образ жизни, то дети с высокой вероятностью последуют их примеру, показало исследование бразильских ученых из Университета Сан-Паулу. Работу опубликовали в журнале Sports Medicine and Health Science, основные идеи пересказал New Atlas.
В эксперименте приняли участие 182 ребенка в возрасте 6–17 лет и их родители — 161 мать и 136 отцов. В течение недели физическая активность участников измерялась с помощью специальных акселерометров, прикрепленных к бедру. Родитель считался активным, если тратил 150 минут в неделю на умеренные интенсивные нагрузки.
Во всех группах был зафиксирован высокий уровень сидячего времени. В среднем и дети, и их родители проводили в малоподвижном состоянии по 8–9 часов ежедневно.
«Уровень физической активности родителей может напрямую влиять на привычки их детей. Другими словами, когда родители ведут более активный образ жизни, их дети с меньшей вероятностью будут оставаться в сидячем положении в течение длительного времени», — сказал один из авторов исследования Диего Кристофару.
