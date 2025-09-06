Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей

Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейкданс в протест против повышения налогов
Режиссеры «Кей-поп охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин
Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»
В США прошел конкурс костюмов альпак и лам
Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса
Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных
«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков
Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца
Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году
Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов

Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей

Фото: Xiangkun ZHU/Unsplash

Если родители ведут малоподвижный образ жизни, то дети с высокой вероятностью последуют их примеру, показало исследование бразильских ученых из Университета Сан-Паулу. Работу опубликовали в журнале Sports Medicine and Health Science, основные идеи пересказал New Atlas.

В эксперименте приняли участие 182 ребенка в возрасте 6–17 лет и их родители — 161 мать и 136 отцов. В течение недели физическая активность участников измерялась с помощью специальных акселерометров, прикрепленных к бедру. Родитель считался активным, если тратил 150 минут в неделю на умеренные интенсивные нагрузки.

Во всех группах был зафиксирован высокий уровень сидячего времени. В среднем и дети, и их родители проводили в малоподвижном состоянии по 8–9 часов ежедневно.

«Уровень физической активности родителей может напрямую влиять на привычки их детей. Другими словами, когда родители ведут более активный образ жизни, их дети с меньшей вероятностью будут оставаться в сидячем положении в течение длительного времени», — сказал один из авторов исследования Диего Кристофару.

Недавно OpenAI сообщили, что в ChatGPT появится родительский контроль. Родители смогут привязать свой аккаунт к аккаунту подростка: контролировать, как нейросеть отвечает ребенку, включать и отключать отдельные функции (например, можно будет отключить память ChatGPT), получать уведомления, когда подросток, судя по запросам, «переживает момент острого стресса».

