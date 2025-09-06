Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейкданс в протест против повышения налогов

Кандидат в городской совет Кранфорда Уилл Тили станцевал брейкданс, прежде чем задать чиновникам вопросы о повышении местных налогов. Мужчина стал звездой соцсетей. Его историей поделились NBC News.
«Мистер Тили, я начал отсчет вашего времени», — сказал один из чиновников после того, как мужчина начал танцевать. В ответ Тили поднял указательный палец, требуя подождать, и продолжил танец. Многие присутствующие в зале смущенно отводили взгляд и закрывали лица руками.
Добравшись до трибуны, Тили начал: «Как все провели выходные? Кто-нибудь ездил в какое-нибудь интересное место? Я вернулся, ездил в Мексику. Я просто навещал родственников в Монтеррее. Там нет пляжа. Это красивый город, с богатой историей, и он очень милый. Боитесь ли вы летать?». Он продолжил: «А вы знали, что я умею вращаться на спине? Кто-нибудь? Хотите посмотреть, как я это сделаю? Нет? Я все равно сделаю бэкспин!».
Спустившись на пол и эффектно выполнив элемент, Тили жестом попытался вызвать аплодисменты у аудитории, но снова не встретил никакой реакции.
Только тогда он перешел к сути: «Так почему же наши налоги так сильно выросли? Нам говорили, что референдум приведет к увеличению примерно на 400 долларов для средней семьи, а мои выросли примерно на 900 баксов. Нам говорили, что это из-за школ или типа того? Но в школьном референдуме говорилось, что рост составит, как я уже сказал, 400 долларов для дома со средней оценкой стоимости. Поэтому я хотел бы знать, почему сумма выросла значительно больше. И на какие дополнительные расходы школам потребовались средства, о которых не сообщали публике, когда мы голосовали на том референдуме?». Договорив, он вернулся на место спиной вперед, продемонстрировав лунную походку.
Недавно в соцсетях завирусился другой танец — элементы «Soda Pop» из «Кей-поп охотниц на демонов» исполнил сербский теннисист Новак Джокович после победы в четвертьфинале US Open. Он объяснил, что таким образом хотел поздравить свою дочку Тару с днем рождения — она фанатка мультфильма.