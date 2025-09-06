Режиссеры «Кей-поп охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open

Режиссеры хита Netflix «Кей-поп охотницы на демонов» Мэгги Кан и Крис Аппельханс признались, что танец сербского теннисиста Новака Джоковича, отсылающий к их мультфильму, вызвал у них настоящий восторг. Создатели картины поделились впечатлениями с Entertainment Weekly на Международном кинофестивале в Торонто.
Мэгги Кан сказала: «Это невероятно! Сталкиваются совершенно разные миры, и вот теперь спорт на US Open. Это суперкруто».
Крис Аппельханс — известный также как сценарист «Хранителей снов» и «Волшебного дракона» — добавил, что рад возможности сближения отцов и дочерей благодаря «Кей-поп охотницам на демонов»: «Для меня это неожиданно, но я очень горд, что это тот фильм, который множество отцов и дочерей смотрят вместе. Обычно у них не так много общего… Один из приятных бонусов Netflix заключается в том, что люди смотрят что-то у себя дома, папа готовит ужин, а потом: „Подожди, что это такое?!“. И дает себе разрешение постепенно проникнуться».
2 сентября Новак Джокович станцевал отрывок из «Кей-поп-охотниц на демонов» после победы в четвертьфинале US Open. Он объяснил, что таким образом хотел поздравить свою дочку Тару с днем рождения — она фанатка мультфильма.
«Сегодня день рождения моей дочери. Это большой подарок для нее. Завтра она будет меня оценивать. Она научила меня танцевать. Это „Кей-поп-охотницы на демонов“. Очевидно, это очень популярно во всем мире среди подростков и детей. Я не знал об этом, пока дочь не рассказала мне несколько месяцев назад. Мы дома разучивали разные хореографии. Это одна из них. Надеюсь, ей понравится», — сказал Джокович.
В центре «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.
Танец под песню «Soda Pop» по сюжету картины исполняют как раз демоны Saja Boys. 30 августа композиция достигла пика в рейтинге Billboard Hot 100 и находилась на пятом месте.