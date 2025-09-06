Режиссеры «Кей-поп охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open

Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
ФМБА: «Российская вакцина против рака готова к применению»
Дети перенимают сидячий образ жизни своих родителей
Баллотирующийся в городской совет мужчина станцевал брейкданс в протест против повышения налогов
С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рейчел Броснахан, Чарлз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин
Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»
В США прошел конкурс костюмов альпак и лам
Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса
Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных
«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков
Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца
Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году
Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов

Режиссеры «Кей-поп охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open

Фото: Netflix, Sony Pictures Animation

Режиссеры хита Netflix «Кей-поп охотницы на демонов» Мэгги Кан и Крис Аппельханс признались, что танец сербского теннисиста Новака Джоковича, отсылающий к их мультфильму, вызвал у них настоящий восторг. Создатели картины поделились впечатлениями с Entertainment Weekly на Международном кинофестивале в Торонто.

Мэгги Кан сказала: «Это невероятно! Сталкиваются совершенно разные миры, и вот теперь спорт на US Open. Это суперкруто». 

Крис Аппельханс — известный также как сценарист «Хранителей снов» и «Волшебного дракона» — добавил, что рад возможности сближения отцов и дочерей благодаря «Кей-поп охотницам на демонов»: «Для меня это неожиданно, но я очень горд, что это тот фильм, который множество отцов и дочерей смотрят вместе. Обычно у них не так много общего… Один из приятных бонусов Netflix заключается в том, что люди смотрят что-то у себя дома, папа готовит ужин, а потом: „Подожди, что это такое?!“. И дает себе разрешение постепенно проникнуться».

2 сентября Новак Джокович станцевал отрывок из «Кей-поп-охотниц на демонов» после победы в четвертьфинале US Open. Он объяснил, что таким образом хотел поздравить свою дочку Тару с днем рождения — она фанатка мультфильма.

«Сегодня день рождения моей дочери. Это большой подарок для нее. Завтра она будет меня оценивать. Она научила меня танцевать. Это „Кей-поп-охотницы на демонов“. Очевидно, это очень популярно во всем мире среди подростков и детей. Я не знал об этом, пока дочь не рассказала мне несколько месяцев назад. Мы дома разучивали разные хореографии. Это одна из них. Надеюсь, ей понравится», — сказал Джокович.

Видео: @betches.sports

В центре «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

Танец под песню «Soda Pop» по сюжету картины исполняют как раз демоны Saja Boys. 30 августа композиция достигла пика в рейтинге Billboard Hot 100 и находилась на пятом месте.

