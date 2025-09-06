Режиссеры «Кей-поп охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open

Крис Аппельханс — известный также как сценарист «Хранителей снов» и «Волшебного дракона» — добавил, что рад возможности сближения отцов и дочерей благодаря «Кей-поп охотницам на демонов»: «Для меня это неожиданно, но я очень горд, что это тот фильм, который множество отцов и дочерей смотрят вместе. Обычно у них не так много общего… Один из приятных бонусов Netflix заключается в том, что люди смотрят что-то у себя дома, папа готовит ужин, а потом: „Подожди, что это такое?!“. И дает себе разрешение постепенно проникнуться».