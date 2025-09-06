С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса

Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Режиссеры «Кей-поп охотниц на демонов» в восторге от танца Новака Джоковича на US Open
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths
Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны
Рэйчел Броснахан, Чарльз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин
Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»
В США прошел конкурс костюмов альпак и лам
Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса
Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных
«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков
Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца
Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году
Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов
США впервые за 33 года закупили куриные яйца из России
Гаспара Ноэ заметили на барной улице Петербурга
Okko раскрыл дату премьеры сериала «Общак. Главная ОПГ России»

С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса

Фото: Mercury Productions

Компания Showrunner намерена восстановить фильм «Великолепие Амберсонов» Орсона Уэллса, 43 минуты хронометража которого считаются утерянными. Для этого будет использована новая модель ИИ, предназначенная для генерации длинных и сложных материалов. О планах компании сообщило издание Entertainment Weekly.

С момента выхода в 1942 году картина считается одной из величайших трагедий в истории кино. 43 минуты отснятого материала были уничтожены студией, чтобы освободить место в архиве и переплавки нитратной пленки для военных нужд.

Проект не будет коммерциализован — по крайней мере, пока. Showrunner смотрит на восстановление фильма как на академическую задачу. Помимо ИИ будут использованы и более традиционные методы: съемка сцен с живыми актерами с применением VFX-технологий и последующей заменой лиц на внешность оригинальных исполнителей.

В процессе реставрации планируют опираться на черновик сценария, архивные фото.

Режиссер Брайан Роуз, руководящий проектом, рассказал: «Был, например, четырехминутный непрерывный план с движущейся камерой, потеря которого является трагедией. Камера движется от одного конца бального зала и затем возвращается обратно, в то время как около дюжины разных персонажей входят в кадр и выходят из него, и переплетаются побочные сюжетные линии. Это опередило свое время. Однако все, кроме последних 50 секунд этого плана, было вырезано».

В конце августа стало известно, что YouTube втайне от пользователей использует ИИ, чтобы поправлять внешность видеоблогеров в коротких видео Shorts. Например, после обработки ролика платформой отдельные участки кожи и складки рубашек становятся видны более четко или, наоборот, специально сглаживаются. На проблему обратили внимание видеоблогеры — и Google подтвердили, что проводят эксперимент над избранными материалами.

