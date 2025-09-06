С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса

Компания Showrunner намерена восстановить фильм «Великолепие Амберсонов» Орсона Уэллса, 43 минуты хронометража которого считаются утерянными. Для этого будет использована новая модель ИИ, предназначенная для генерации длинных и сложных материалов. О планах компании сообщило издание Entertainment Weekly.
С момента выхода в 1942 году картина считается одной из величайших трагедий в истории кино. 43 минуты отснятого материала были уничтожены студией, чтобы освободить место в архиве и переплавки нитратной пленки для военных нужд.
Проект не будет коммерциализован — по крайней мере, пока. Showrunner смотрит на восстановление фильма как на академическую задачу. Помимо ИИ будут использованы и более традиционные методы: съемка сцен с живыми актерами с применением VFX-технологий и последующей заменой лиц на внешность оригинальных исполнителей.
В процессе реставрации планируют опираться на черновик сценария, архивные фото.
Режиссер Брайан Роуз, руководящий проектом, рассказал: «Был, например, четырехминутный непрерывный план с движущейся камерой, потеря которого является трагедией. Камера движется от одного конца бального зала и затем возвращается обратно, в то время как около дюжины разных персонажей входят в кадр и выходят из него, и переплетаются побочные сюжетные линии. Это опередило свое время. Однако все, кроме последних 50 секунд этого плана, было вырезано».
