С помощью ИИ планируют восстановить утерянные 43 минуты фильма Орсона Уэллса

Режиссер Брайан Роуз, руководящий проектом, рассказал: «Был, например, четырехминутный непрерывный план с движущейся камерой, потеря которого является трагедией. Камера движется от одного конца бального зала и затем возвращается обратно, в то время как около дюжины разных персонажей входят в кадр и выходят из него, и переплетаются побочные сюжетные линии. Это опередило свое время. Однако все, кроме последних 50 секунд этого плана, было вырезано».