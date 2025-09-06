Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths

Фото: Melissa Godoy/Flickr

Экс-фронтмен британской инди-рок группы The Smiths Моррисси отключил электронную почту, которую сам же опубликовал, чтобы вести переговоры о продаже своей доли в наследии группы. Он сообщил об этом на личном сайте «Morrissey Central».

4 сентября музыкант написал в социальных сетях, что у него «не остается другого выбора, кроме как выставить на продажу все свои деловые интересы, связанные с The Smiths». Для потенциальных покупателей он указал адрес eaves7760@gmail.com. Однако уже на следующий день певец объявил о его отключении.

По словам исполнителя, причиной такого шага стал «колоссальный отклик» на объявление. В новом посте также говорилось: «Хотя любовь Моррисси к песням эпохи The Smiths никогда не поколеблется, он устал от неприятных и докучливых личностей, вовлеченных в бизнес The Smiths. После 38 лет оскорблений и унижений с Моррисси достаточно». Он пообещал, что со временем ответит на все (или большинство) полученных писем.

В список активов, которые Моррисси намеревался продать, вошли: название The Smiths, придуманное Моррисси, все созданное им оформление, тексты и музыка группы, права на мерчендайзинг и на использование музыки в кино, рекламе и прочем, все записи The Smiths и их договоры на издательскую деятельность.

В августе 2024 года — после реюниона Oasis — Моррисси предложил The Smiths воссоединиться для прощального мирового турне в 2025 году. «Мы все начали стареть. Я думал, что предложенный тур будет хорошим способом сказать спасибо тем, кто слушал нас на протяжении того, что внезапно ощущается как целая жизнь», — сказал он.

Позже певец пожаловался, что Джонни Марр проигнорировал его предложения. В ответ гитарист опубликовал изображение лидера партии Reform UK и члена парламента Клактона Найджела Фараджа, напомнив тем самым о своем отношении к политическим взглядам Моррисси.

