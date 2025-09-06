Моррисси отключил электронную почту, на которую просил адресовать переговоры о продаже The Smiths

По словам исполнителя, причиной такого шага стал «колоссальный отклик» на объявление. В новом посте также говорилось: «Хотя любовь Моррисси к песням эпохи The Smiths никогда не поколеблется, он устал от неприятных и докучливых личностей, вовлеченных в бизнес The Smiths. После 38 лет оскорблений и унижений с Моррисси достаточно». Он пообещал, что со временем ответит на все (или большинство) полученных писем.