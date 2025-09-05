Дональд Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны страны в Министерство войны. Об этом написал Associated Press.
Трамп заявил, что изменение названия должно продемонстрировать миру, что США — сила, с которой необходимо считаться. «Думаю, это послание победы. Думаю, это, на самом деле, послание силы», — подчеркнул американский лидер.
Теперь Конгресс должен официально одобрить новшество. Но сайт Пентагона уже сменил название с defense.gov на war.gov («defence» в переводе с английского — «оборона», «war» — «война»), а в офисе министра Пита Хегсета изменили вывески.
Трамп начал называть Хегсета «министром войны». Президент добавил, что «собираемся перейти к наступлению, а не только к обороне», используя «максимальную смертоносность», которая не будет «поликорректной».
Трамп добавил, что это не означает, что он откажется от дипломатии. Инициатива Трампа стала очередным шагом в процессе реформирования вооруженных сил США.
«С 1789 года и до конца Второй мировой войны вооруженные силы Соединенных Штатов сражались под знаменем Военного министерства. Вполне уместно, что мы отдадим дань уважения их непреходящему примеру и прославленной приверженности смертоносному делу, вернув нашим ВС название „Военное министерство“», — прокомментировал ветеран армии и представитель Республиканской партии от штата Флорида Грег Стьюб.