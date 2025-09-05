Рэйчел Броснахан, Чарльз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»

Рэйчел Броснахан («Супермен»), Чарльз Мелтон («Май, декабрь») и Уилл Полтер («Смерть единорога») снимутся в фильме «Возвращение Сатурна». Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит стриминговый сервис Netflix. Она описывается как романтическая история, действие которой разворачивается в Чикаго. Режиссером ленты выступает Грег Кведар.
Проект, как отмечается, будет исследовать темы любви, потерь и сложных жизненных поворотов, с которыми столкнутся герои на протяжении 10 лет. Сценарий фильма написал Гейлин Голд, а отредактировали — Кведар и Клинт Бентли.
Разработкой ленты займется компания Plan B, продюсером будет Эмили Вулф. Кведар и Бентли ранее уже сотрудничали с Netflix: они выпустили на стрим-платформе фильм «Поезд мечты», который был также показан на фестивале «Сандэнс».