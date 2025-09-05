Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»

«Я впервые встретила Шона в Каннах, в тот вечер, когда мы с Николь Кидман получали премию „Женщины в движении“ от Kering и Каннского кинофестиваля. Это был поворотный вечер в моей карьере — я была глубоко взволнована и говорила от всего сердца о том, что значит давать голос женщинам и детям, которых так часто заставляют молчать. После моего выступления Шон попросил меня о встрече. Он сказал, что ему нужно узнать человека, стоящего за этими словами, и посмотреть фильм, который тронул так много зрителей в тот вечер», — рассказала Бреннан.