Шон Пенн и братья Дарденн будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»

Шон Пенн присоединится к братьям Дарденн в качестве продюсера фильма «Manas» — дебютной полнометражной игровой работы Марианны Бреннан. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Бреннан, начинавшая карьеру как документалистка, расскажет историю 13-летней девочки Марисиэль с острова Маражо. В обществе, игнорирующем насилие над женщинами и детьми, она сталкивается с поколенческими травмами и берет свою судьбу в собственные руки, навсегда меняя жизнь своей семьи.
Над картиной работал оскароносный продюсер Уолтер Саллес, известный по ленте «Я все еще здесь». По словам Пенна, Саллес продолжил в ней создавать «фильмы поразительной социальной значимости, которые никогда не опускаются до полемики или сенсационности».
«Манас» — фильм глубоко эмоциональный, волнующий и, прости господи… важный. После просмотра у меня возникло ощущение, будто мне пришлось снова надеть кожу», — поделился Пенн.
«Я впервые встретила Шона в Каннах, в тот вечер, когда мы с Николь Кидман получали премию „Женщины в движении“ от Kering и Каннского кинофестиваля. Это был поворотный вечер в моей карьере — я была глубоко взволнована и говорила от всего сердца о том, что значит давать голос женщинам и детям, которых так часто заставляют молчать. После моего выступления Шон попросил меня о встрече. Он сказал, что ему нужно узнать человека, стоящего за этими словами, и посмотреть фильм, который тронул так много зрителей в тот вечер», — рассказала Бреннан.
Она добавила, что после просмотра Пенн вновь связался с ней и «посвятил себя повышению осведомленности о фильме». «Шон давно вдохновляет меня — не только своей работой как режиссера, но и своей смелостью как общественного деятеля и гуманиста. „Манас“ родился из глубокого желания пробудить сочувствие и вдохновить на социальные и политические перемены», — сказала режиссер.