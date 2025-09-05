Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange

Стриминговый сервис Prime Video выпустит сериал по мотивам видеоигры Life Is Strange. Об этом написал The Hollywood Reporter.
Проект разработает Чарли Ковелл, создатель сериала «Конец гребаного мира». Производством займуются Story Kitchen и LuckyChap при поддержке Amazon MGM Studios.
Как и в оригинальной игре 2015 года, в центре сюжета окажется Макс — студентка-фотограф. Спасая жизнь своей лучшей подруги детства Хлои, она обнаруживает у себя способность отматывать время назад.
По сюжету, девушки расследуют таинственное исчезновение однокурсницы и раскрывают мрачные тайны своего города. Это приводит их к невозможному выбору между жизнью и смертью.
Исполнительными продюсерами сериала станут Чарли Ковелл, Димитри М. Джонсон, Майк Голдберг и Тимоти Стивенсон из Story Kitchen.
«Мы всегда верили, что Life Is Strange заслуживает большего, чем просто быть игрой — это культурный феномен. После десятилетнего пути мы с гордостью представляем эту любимую историю», — поделились Джонсон и Голдберг.