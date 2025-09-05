Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange

Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
В Москве произошел пожар в здании Третьяковской галереи
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин
Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»
В США прошел конкурс костюмов альпак и лам
Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса
Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных
«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков
Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца
Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году
Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов
США впервые за 33 года закупили куриные яйца из России
Гаспара Ноэ заметили на барной улице Петербурга
Okko раскрыл дату премьеры сериала «Общак. Главная ОПГ России»
Мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном появилось в «цифре»
Опрос: 32% мужчин в России требовали бывших партнерш вернуть им украшения после расставания
В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга
Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»
Четвертый сезон «Белого лотоса» будут снимать во Франции
LEGO представила самый дорогой набор ― «Звезду смерти» за 999,99 доллара
Памела Андерсон и Гай Пирс снимутся в мюзикле о влюбленных в бегах

Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange

Кадр: GameSpot/YouTube

Стриминговый сервис Prime Video выпустит сериал по мотивам видеоигры Life Is Strange. Об этом написал The Hollywood Reporter.

Проект разработает Чарли Ковелл, создатель сериала «Конец гребаного мира». Производством займуются Story Kitchen и LuckyChap при поддержке Amazon MGM Studios.

Как и в оригинальной игре 2015 года, в центре сюжета окажется Макс — студентка-фотограф. Спасая жизнь своей лучшей подруги детства Хлои, она обнаруживает у себя способность отматывать время назад.

По сюжету, девушки расследуют таинственное исчезновение однокурсницы и раскрывают мрачные тайны своего города. Это приводит их к невозможному выбору между жизнью и смертью.

Исполнительными продюсерами сериала станут Чарли Ковелл, Димитри М. Джонсон, Майк Голдберг и Тимоти Стивенсон из Story Kitchen.

«Мы всегда верили, что Life Is Strange заслуживает большего, чем просто быть игрой — это культурный феномен. После десятилетнего пути мы с гордостью представляем эту любимую историю», — поделились Джонсон и Голдберг.
 

