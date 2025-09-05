Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов

Фото: Clark Street Mercantile/Unsplash

По итогам периода с января по июль 2025 года на российском рынке появилось 20 новых локальных и международных брендов, что почти втрое меньше, чем в прошлом году, пишет «Коммерсантъ» cо ссылкой на данные консалтинговой компании CMWP.

Бум активности новых брендов, стремившихся занять освободившуюся нишу после ухода из России крупных иностранных компаний, похоже, завершился, отмечает «Коммерсантъ». Новым компаниям тяжело выдержать конкуренцию с давно работающими ритейлерами и онлайн-торговлей.

Фэшн-магазины теперь сфокусированы на поддержке и развитии уже существующих точек, а не создании новых брендов, считает директор департамента торговой недвижимости «NF Group» Евгения Хакбердиева. Кроме того, новым запускам мешает ограниченный доступ бизнеса к кредитам из‑за высокой ключевой ставки ЦБ, подчеркивает руководитель отдела по работе с торговыми площадями «Core.xp» Евгения Прилуцкая.

Некоторые ритейлеры сокращают свое присутствие на рынке или же вовсе закрывают свои магазины, добавляют эксперты. Так, по данным Прилуцкой, только за апрель–июнь 2025 года закрылось 29 магазинов из фешен-категории, что на 52% больше год к году.

