В Москве произошел пожар в одном из зданий Третьяковской галереи. Агентство «Москва» сообщило о задымлении в Инженерном корпесе со ссылкой на собственный анонимный источник.
Из здания в Лаврушинском переулке эвакуировали 11 человек. Сейчас на месте работают экстренные службы, они ищут поиск источника возгорания.
По информации очевидцев, из подвала валит плотный черный дым. ТАСС написал, что в Третьяковской галерее «произошло задымление из-за короткого замыкания»
В Москве произошел пожар в здании Третьяковской галереи
Фото: Artem Bryzgalov/Unsplash
