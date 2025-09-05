Пожар в Третьяковской галерее потушили

Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты на 10 лет и получить премию размером 1 трлн долларов
Рэйчел Броснахан, Чарльз Мелтон и Уилл Полтер снимутся в «Возвращении Сатурна»
Шон Пенн и братья Дарденны будут продюсерами дебютного фильма Марианны Бреннан «Manas»
В 2025 году на российском рынке появилось только 20 новых локальных и международных брендов
Prime Video выпустит сериал по игре Life Is Strange
Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Пинакотека Брера
Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион со стартовой ценой в 1,5 млн рублей
В соревнованиях по фигурному катанию впервые поучаствует пара из двух девушек
В России появился список сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета
Ассоциация владельцев кинотеатров: голливудское кино пока не вернется в Россию
Курт Расселл снимется в спин-оффе «Йеллоустоуна» — сериале «Мэдисон»
Умерла герцогиня Кентская Кэтрин
Владелицы подмосковной передержки для собак били питомцев и надевали на них ошейники под током
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон появились в трейлере «Умри, моя любовь»
В США прошел конкурс костюмов альпак и лам
Энтони Хопкинс сыграет в экранизации рассказала «Визит к дедушке» Дилана Томаса
Фонд «Ника» и приложение Twinby предлагают провести первое свидание в приюте для животных
«Практика» представит в Петербурге спектакль, основанный на беседах с блошиных рынков
Джастин Бибер выпустил новый альбом — второй за два месяца
Майк Тайсон проведет бой с Флойдом Мейвезером в 2026 году
Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе за рекордные 3,6 млн долларов
США впервые за 33 года закупили куриные яйца из России
Гаспара Ноэ заметили на барной улице Петербурга
Okko раскрыл дату премьеры сериала «Общак. Главная ОПГ России»
Мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном появилось в «цифре»
Опрос: 32% мужчин в России требовали бывших партнерш вернуть им украшения после расставания
В США Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга
Джон К.МакГинли вернется к роли доктора Перри Кокса в перезапуске «Клиники»

Пожар в Третьяковской галерее потушили

Фото: Artem Bryzgalov/Unsplash
Обновлено вчера в 20:24

Пожар в Третьяковской галерее потушили, написало агентство «Москва». По предварительным данным, в подвале технического здания загорелся электрокабель, сообщил РБК.

Искусствовед Ксения Коробейникова заявила в своем телеграм-канале, что пожар случился не в галерее, а на щитовой подстанции Россетей, находящейся на ее территории.

«Произошло замыкание. Было задымление. Сработала сигнализация. Все службы моментально приехали и все потушили. Никто не пострадал. Ничто из работ не пострадало», — подчеркнула она.

В Москве произошел пожар в одном из зданий Третьяковской галереи. Агентство «Москва» сообщило о задымлении в Инженерном корпесе со ссылкой на собственный анонимный источник. 

Из здания в Лаврушинском переулке эвакуировали 11 человек. Сейчас на месте работают экстренные службы, они ищут поиск источника возгорания. 

По информации очевидцев, из подвала валит плотный черный дым. ТАСС написал, что в Третьяковской галерее «произошло задымление из-за короткого замыкания»
 

Расскажите друзьям