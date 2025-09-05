В Москве произошел пожар в одном из зданий Третьяковской галереи. Агентство «Москва» сообщило о задымлении в Инженерном корпесе со ссылкой на собственный анонимный источник.
Из здания в Лаврушинском переулке эвакуировали 11 человек. Сейчас на месте работают экстренные службы, они ищут поиск источника возгорания.
По информации очевидцев, из подвала валит плотный черный дым. ТАСС написал, что в Третьяковской галерее «произошло задымление из-за короткого замыкания»
Пожар в Третьяковской галерее потушили
Пожар в Третьяковской галерее потушили, написало агентство «Москва». По предварительным данным, в подвале технического здания загорелся электрокабель, сообщил РБК.
Искусствовед Ксения Коробейникова заявила в своем телеграм-канале, что пожар случился не в галерее, а на щитовой подстанции Россетей, находящейся на ее территории.
«Произошло замыкание. Было задымление. Сработала сигнализация. Все службы моментально приехали и все потушили. Никто не пострадал. Ничто из работ не пострадало», — подчеркнула она.
